Radmanović: Uskoro dogovor o formiranju vlasti u BIH

BANJALUKA - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović očekuje da će dogovor o formiranju vlasti na nivou BiH uskoro biti postignut, jer je formiran Dom naroda Parlamenta Federacije BiH /FBiH/.

Radmanović je naveo da je više stvari uslovilo "otezanje" formiranja vlasti, te da je jedna od njih i uslov da prvo bude formirana vlast u FBiH.

"Tu pomalo i ima logike. Mi u Republici Srpskoj smo završili, te požurujemo da se završi na nivou BiH, a još nije bio napravljen ni mali iskorak kada je riječ o Federaciji. Čini nam se da se sad stvaraju uslovi da se to završi", rekao je Radmanović za RTRS.

On je naveo da SDA nema nikakvih primjedaba da predsjedavajući Savjeta ministara bude Zoran Tegeltija, dodajući da očekuje da će član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović glasati za njega.

Radmanović je istakao da bilo kakva priča u vezi sa NATO-om ne može biti predmet razgovora koalicionih partnera, te da ako SDA insistira na tome, onda nema Savjeta ministara.

"Mi smo od prvog dana rekli da hoćemo vlast u BiH i da smo legitimni predstavnici Republike Srpske i srpskog naroda, zajedno sa koalicionim partnerima, te da vodimo BiH na evropskom putu", rekao je Radmanović, koji je potpredsjednik SNSD-a.

On smatra da određenom broju ratnih lidera, koji se pojavljuju u političkim partijama, ne odgovara dogovor i normalizacija situacije, te da su to oni koji promovišu sistem "jedan čovjek-jedan glas", a to je vladavina jednog naroda nad druga dva.

Radmanović je rekao da je ubijeđen da postoje snage kojima nije odgovarao razgovor između SNSD-a i SDA na visokom nivou, te da su te snage unutar SDA i dijelom iz međunarodne zajednice kojoj ne odgovara da SNSD bude vlast na nivou BiH.

Iz tih krugova, dodao je on, potpuno nepotrebno je stiglo saopštenje informativne službe SDA u kojem je najavljena inicijativa za promjenu naziva Republike Srpske.

"Morali smo reagovati na to saopštenje koje je bilo potpuno antidejtonsko i znamo da je taj potez napravljen da ne bi došlo do formiranja vlasti", rekao je Radmanović.

On kaže da je potrebno da se svi u BiH više ponašaju u skladu sa Dejtonskim sporazumom i da je međunarodna zajednica dužna da kaže da je inicijativa o promjeni naziva Republika Srpska antidejtonska.

Radmanović smatra da je SNSD predvodnik nove politike, te da na to, osim što već 10 godina djeluje u okviru Dejtonskog sporazuma, ukazuje i govor predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika koji je održao na otvaranju Evropskog omladinskog olimpijskog festivala /EJOF/ u Sarajevu.

On ocjenjuje da je Dodikov govor bio državnički, kao što je bilo i njegovo držanje uprkos zviždanju koje je dolazilo iz publike.

"Dodik nije reagovao na zvižduke, nego se ponašao državnički, kao predsjedavajući Predsjedništva BiH koji zna da je to veliki događaj za bolji pogled razvijenog svijeta prema nama i za korak svih nas prema tom razvijenom svijetu", rekao je Radmanović.

On kaže da ne vjeruje da su se ti zvižduci pojavili spontano, već da je to moralo biti organizovano.

Govoreći o migrantskoj krizi, Radmanović je napomenuo da SNSD u potpunosti shvata veličinu ovog problema, te da je tako bilo i u prethodne četiri godine.

"Naša je ocjena da je ministar bezbjednosti /u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić/ loše radio. Ne znamo šta ćemo od njega preuzeti i ne očekujemo ništa, jer ne znamo ni ko će u tom ministarstvu sjediti", rekao je Radmanović.