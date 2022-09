Radmanović: Znamo kako da sačuvamo Srpsku

Koncept SNSD-a u ovoj kampanji bio je da podnese izvještaj građanima o svemu što je urađeno proteklih godina i da im saopštimo šta ćemo raditi u predstojećem mandatu i to nas u velikoj mjeri čini različitima od ostalih kandidata, tvrdi Nebojša Radmanović, nosilac liste SNSD-a za Predstavnički dom Parlamenta BiH u izbornoj jedinici jedan.

On kaže da je kampanja, koja ulazi u završnicu, dosta ličila na prethodne u smislu metodologije prilaska biračima i ističe da je SNSD prihvatio i neke modernije metode, prije svega putem novih kanala komunikacije.

"Držali smo se koncepta održavanja tribina i mitinga, što svi ovdje rade još od 1996. godine, i imali smo jasan plan. Kandidati za najviše funkcije govorili su generalno o našim rezultatima, velikim projektima i planovima za budući period, dok su kandidati za parlamente u prvi plan isticali i lokalne teme", kaže Radmanović za “Glas Srpske”.

Kako ocjenjujete kampanju na izmaku?

RADMANOVIĆ: Bilo je prljavština, ali mi smo procjenjivali da će biti još gore, jer ovo doba otvara mogućnost za razna montirana čuda. Bilo je toga, ali ne previše. SNSD se time nije bavio. Ušli smo u kampanju poštujući sve obaveze, vodeći računa da pazimo na potencijalne kazne koje smo očekivali od CIK-a, kojem je Kristijan Šmit dao mnogo šira ovlašćenja nego što bi trebalo. Građanima smo rekli da nastavljamo raditi. Naš koncept je da sačuvamo Srpsku u ovim granicama, da sačuvamo stanovništvo, što je vrlo teško, ali činimo sve, imamo rezultate u demografskoj politici i to ćemo nastaviti u još većem obimu. Mi smo pokazali da znamo kako u Sarajevu sačuvati Srpsku i o tome smo govorili građanima. Kandidati za Narodnu skupštinu su imali svoj koncept. Cilj je imati što više glasova i dvotrećinsku većinu koja je, pokazalo se, veoma bitna. Kada kažem dvotrećinska većina, to znači da se ne odričemo svojih koalicionih partnera bez obzira na to što postoje snimci koji kazuju da ne rade baš u korist koalicije. Ali mi se njih ne odričemo ni u ovoj fazi, a ni poslije izbora.

Zbog čega su u kampanji izostale krupnije teme poput puta u EU, priče o NATO-u, o ratu u Ukrajini? Da li je procijenjeno da su one nebitne građanima?

RADMANOVIĆ: Nisu nebitne, naprotiv. Sve to veoma utiče na Republiku Srpsku i o tome je u kampanji uglavnom govorio Milorad Dodik kao kandidat za najvažniju funkciju. Ne možete na jednom mitingu objasniti svjetske sukobe. Istovremeno, ljude zanima kako će i od čega živjeti. Nije to izbjegnuto, imamo mi stavove o tim pitanjima, ali ona sada nisu dominantna. Primjetno je da toga nema ni kod opozicije, kod njih je postojala samo galama i neutemeljene optužbe da smo mi za NATO i slično. A istina je drugačija. Svi zajedno jesmo napravili određene iskorake, najviše u koncepciji Oružanih snaga koja jeste bliska NATO-u, ali je jasno da narod u Srpskoj ne želi u NATO, a političari to moraju slušati. Kada je u pitanju rat u Ukrajini, nastojimo da ne uđemo u tu priču, jer smo previše mali. Taj sukob je strašan, ali mi možemo samo apelovati da se smire strasti i prestanu priče o nuklearnom ratu.

Zašto su izostala sučeljavanja? U FBiH svakodnevno na javnom servisu organizuju rasprave kandidata.

RADMANOVIĆ: Ne može se reći da toga potpuno nema. Javni servis RS je imao određeni raspored debata i tu su učestvovali Milorad Dodik i Željka Cvijanović, ali njihovi glavni protivnici nisu došli.

SDS-a i PDP-a nema na terenu

Kako ocjenjujete kampanju političkih protivnika?

RADMANOVIĆ: Pred početak smo imali različite procjene. Znali smo da smo jači, ali teško je bilo procijeniti koliko. Iznenađen sam da oba navodno glavna protivnika nemaju partiju na terenu. Čitav period u opoziciji nisu uspjeli da naprave ozbiljne partije. Kampanju su sveli na neutemeljene optužbe, nema ocjena šta se i kako moglo drugačije uraditi. Napadi na pojedinačne kandidate ne donose im nikakvu korist. SDS i PDP nemaju partiju na terenu i nemaju kvalitetne programe koje mogu predstaviti građanima. Iz ugla SNSD-a je to dobro, ali suštinski nije dobro za društvo.