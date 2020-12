Radna mjesta zanavljaju mimo zakona

SARAJEVO - Savjet ministara Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici trebalo bi da da saglasnost sedam institucija BiH za zanavljanje radnih mjesta, što je, prema ocjeni Agencije za državnu službu BiH, nezakonito, jer to ne poznaje nijedan zakon koji se odnosi na tu oblast.

"Traženje i davanje saglasnosti za neko zanavljanje radnih mjesta nije u skladu sa zakonom, ali to nam je nametnulo Vijeće ministara BiH. Zanavljanje znači da je to radno mjesto upražnjeno jer je neko dao otkaz ili otišao u penziju. To, dakle, nije novo zapošljavanje i zato ga oni zovu zanavljanjem", rekao je Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH.

Ipak, i nakon što Savjet ministara BiH da saglasnost za zanavljanje radnih mjesta, biće neophodno raspisivanje konkursa za te pozicije, a kako nam je pojašnjeno, sve se radi kako bi se izigrao moratorijum na zapošljavanje koji postoji, a koji je usvojen pod pritiskom međunarodne zajednice, prije svega Evropske unije i MMF-a.

Ranije, Savjet ministara BiH je moratorijum na zapošljavanje u javnom sektoru zaobilazio dajući saglasnost na popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, međutim zbog pritiska javnosti odlučeno je da se to sada radi pod obrazloženjem zanavljanja, što su ranije radili kantoni i neki niži nivoi vlasti, prije svega u Federaciji BiH.

"Ta saglasnost i zanavljanje su čista sintetika i ništa više", rekao je Akšamija.

Što se tiče predstojeće sjednice Savjeta ministara BiH, zanavljanje radnih mjesta zatražili su u Ministarstvu finansija i trezora BiH, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, Centru za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, zatim Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta kao i u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH i Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine.

Prema nezvaničnim informacijama, preko zanavljanja radnih mjesta, a ukoliko Savjet ministara BiH sutra da saglasnost na to, u institucijama BiH biće zaposleno najmanje 20 novih radnika.

"Nekim od tih institucija radnici zaista trebaju, kao što je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, ali u ostalim se to može popuniti premještanjem jednog broja radnika iz jednog u drugo ministarstvo ili iz agencije u agenciju", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Podsjećanja radi, "Nezavisne" su ranije objavile da je u institucijama BiH zaključno s prošlom godinom bilo zaposleno ukupno 22.227 radnika, na čije plate i naknade je otišlo 666.955.252 KM. Ubjedljivo najviše zaposlenih je u Ministarstvu odbrane BiH, odnosno Oružanim snagama BiH, koje broje 9.710 zaposlenih, a iza njih je Uprava za indirektno oprezivanje BiH, gdje radi 2.429 radnika.