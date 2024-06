Radnici "Nova DIPO" ispred "Niskogradnje", traže da im se ispate doprinosi i zaostale plate

​BANJALUKA - Radnici firme "Nova DIPO" Gornji Podgradci iz Gradiške okupili su se jutros ispred preduzeća "Niskogradnja" u Banjaluci, a s obzirom na to da je direktor obje pomenute Ljubomir Ćubić, kako bi od njega zahtijevali da im se isplate doprinosi za prethodnih pet godina te zaostale plate.

Inače, oko 100 radnika je krajem januara ove godine poslano kući, i to bez objašnjenja, a kako su ranije pisale "Nezavisne", Skupština "Nova DIPO" je 31. januara u potpunosti obustavila rad ovog društva.

Goran Gigović, predstavnik radnika "Nova DIPO", ističe da su se na istom mjestu

okupili početkom marta, i tada su sa direktorom dogovorili da on njima da otkaz, a da će on sa državom napraviti da im se poveže radni staž te da idu na biro, a na šta su oni pristali.

"No, do danas niko ništa nije uradio, direktor čak neće s nama da priča. Zato smo i došli danas ovdje, no, on kaže da je na putu. Obraćali smo se Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, predsjedniku, svi su obećali da će nam nešto pomoći, no niko ništa. Ljudi trebaju ići u penziju, njih dvadesetak ove godine. Oni nemaju osiguranje, a moraju se liječiti. Mi samo želimo ono što je naše, samo hoćemo da se riješi to što nam pet godina nisu uplatili doprinose i ostali dužni plate", kazao je Gigović.

Rafaela Ljubojević Đurić, advokat koji zastupa oko 250 radnika, kojima poslodavac nije izmirio obaveze i doprinose u skladu sa zakonom o doprinosima, kaže da je u julu prošle godine pokrenula tužbe za 250 radnika pred Osnovnim sudom u Garadišci.

"Tužbom sam obuhvatila, osim poslodavca, i državu, jer smatram da je država putem Ministarstva finansija bila dužna kontrolisati naplatu doprinosa, jer im u periodu od 2018. do 2023. godine doprinosi nisu uplaćeni. Ovi ljudi traže hitno rješavanje problema koji se odnose na uplatu doprinosa, a njima poslodavac duguje i plate, ali su njima problem doprinosi, jer postoji veliki broj radnika koji treba ići u penziju i ostvariti pravo na zdrvtsveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Sudski procesi mogu trajati godinama, a ovdje bi se država trebala uključiti", ističe Ljubojević Đurić.

