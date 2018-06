Radnici iz FBiH zadovoljni izmijenjenim Zakonom o stečaju: Pobjeda za kraj nepravde

SARAJEVO, TUZLA - Izmjene Zakona o stečajnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju istorijsku pobjedu radnika, ocijenili su u Sindikatu solidarnosti Tuzlanskog kantona, a koji su pravnu bitku za njega poveli još prije tri godine.

Podsjećamo, izmjene je jednoglasno usvojio Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, a one su uslovljene odlukom Ustavnog suda FBiH, koja je donesena na inicijativu Milana Dunovića, potpredsjednika Federacije.

U odluci je navedeno da je stari zakon radnike stavljao u nepovoljan položaj u odnosu na poslodavca kada je stečaj u pitanju, a radnici su bili ograničeni i po broju plata koje su mogli da dobiju kroz ovaj postupak.

Sakib Kopić, predsjednik Sindikata solidarnosti, kazao je da bi brojni radnici preduzeća poput TTU, "Aide" i drugih dobili sve plate da je zakon bio ovakav u startu. Ovako, dobili su samo osam, na koliko su imali pravo u spornom zakonu. Ipak, kako je ocijenio, s pomenutim izmjenama se nije zakasnilo.

"Vlastima, tajkunima i svima ostalima koji su gurali firme u stečaj je odgovarao prošli izgled zakona", kazao je Kopić.

Rabija Hodžić, radnik fabrike "Fortuna" iz Gračanice, smatra kako je ovo veliki korak za sve obespravljene radnike.

"Ovo nam daje vjetar u leđa kako bismo se još više borili za svoja prava. Meni je neuvezano 19 godina radnog staža. Sad imamo nadu da će nam konačno biti uvezan radni staž, ali i isplaćene plaće koje nam duguju u cijelosti", kazala je ona.

U sličnoj situaciji su i radnici živiničkog "Konjuha", u kojem je stečaj otvoren 2016. godine.

"Potraživanja radnika su od 25.000 do 30.000 maraka. Zakon je poboljšan, ali da li će to značiti da ćemo naplatiti naša potraživanja, mi to ne znamo", kaže Mujo Gavranović, "Konjuhov" sindikalac.

Mirsad Makić, predsjednik Sindikata preduzeća "Energoinvest TDS" Sarajevo, koje je takođe u stečaju, kaže kako se radnicima za plate i doprinose u ovom preduzeću duguje oko 3,2 miliona KM te da se nada kako će novi zakon odblokirati proces naplate.

"Nama ovaj zakon ide na ruku i bolji je od prethodnog, ali prvo čekamo da odluka bude objavljena u 'Službenom listu' pa ćemo vidjeti šta i kako", kazao nam je on.

Zlatan Begić, profesor na Pravnom fakultetu u Tuzli, kaže da s obzirom na to da je utvrđeno kako je prethodni zakon bio neustavan, to otvara mogućnost da se otvori pitanje u vezi s nadoknadom štete koju su radnici pretrpjeli zbog njegove primjene.

"To je stvar koja je ozbiljna i koju treba detaljno razmotriti i smisliti buduće korake", kazao je on.

Milan Dunović, koji je bio u Tuzli s predstavnicima sindikata, poručio je kako je zadovoljan usvojenim izmjenama zakona te najavio i dalje angažovanje na rješavanju problema radnika.

Dodao je i da su opstrukcije za sprovođenje odluke Ustavnog suda FBiH trajale više od dvije godine.

"Ovo je krupan korak, definisano je da radnička potraživanja ne mogu biti ograničena na neke minimalne iznose i rok. Pravna borba i dalje slijedi, ali ovo je prvi i najvažniji korak", poručio je Dunović.