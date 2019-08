"Radnici nepoznate firme ušli u zgradu parlamenta i mijenjali opremu"

SARAJEVO - Sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH Kenan Vehabović potvrdio je Srni da su za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora radnici nepoznate firme ušli u zgradu parlamenta bez saglasnosti Sekretarijata ove institucije i zamijenili opremu iz parlamentarnih sala, te ulazili i u druge prostorije.

On je naveo da su u Bijeloj sali zamijenjena dva nova plazma ekrana i postavljeni drugi, te da je ostavljen papir ko je to radio, ali nije želio da otkrije naziv firme prije sjednice kolegijuma Sekretarijata koju je zakazao za ponedjeljak, 26. avgust.

Vahabović kaže da je juče kontaktirao Službu za zajedničke poslove institucija BiH i oni su potvrdili da je zamijenjena oprema, te da je direktor Službe Dragan Šojić naredio da se uđe unutra.

"U svemu ovome je sporno to da postoji jasno uputstvo o načinu korištenja sala u parlamentu BiH, koji je donio kolegijum oba doma, a to je isključiva nadležnost i ovlaštenje kolegijuma Sekreterijata. Ne može se ući ni u jednu prostoriju parlamenta BiH, obezbjeđenje iz Službe ne smije pustiti nikoga ukoliko ne postoji naša saglasnost, a nama se niko nije obraćao. Suludo je da je otvorena i prostorija u kojoj su smješteni serveri", kaže Vehabović.

On napominje da je naročito zabrinjavajuće to da neko mimo propisa i procedura otvara i server sobu, jer zgrada posjeduje više od 10 bezbjednosnih područja, te upitao da li je neko uopšte razmišljao kakve mogu biti posljedice.

"Šta su oni tražili u toj prostoriji neka da pojašnjenja onaj ko je dao ovlaštenja da tu uđu, odnosno obezbjeđenje, odnosno ko je njima naredio. Prekršili su definitivno propis, jer ima jasno navedeno šta su njihove nadležnosti. Odgovor treba dati direktor Službe za zajedničke poslove institucija BiH", ističe Vehabović.

On nije mogao da precizira tačan datum kada je izvršena zamjena opreme, ali da je moguće da je bilo 5. ili 7. avgusta, te da su tada zaposleni iz IT sektora bili na godišnjem, a kada su došli, redovnim pregledom opreme su utvrdili ove izmjene.

Vehabović kaže da je za ponedjeljak zakazao sjednicu Kolegijuma Sekretarijata kada će biti preduzeti određeni koraci.

"Mi ne možemo biti istražitelji, postoje nadležne institucije koje će utvrditi šta je rađeno, ko je to naredio, zbog čega su skinute plazme koje su bile direktno spojene na sistem i pripremljene za zasjedanje parlamenta. Oni su isključili kablove i postavili druge. Izvršićemo provjere da li je nastala kakva šteta, jer se ne smije ništa dirati bez prisustva radnika IT sektora. Postavljam pitanje da li mi, kolegijum Sekretarijata, možemo ubuduće, odgovarati za imovinu parlamenta BiH sa ovakvim načinom obezbjeđenja?", pita Vehabović.

Odgovarajući na pitanje da li je u međuvremenu kontaktirao Šojića, Vehabović kaže da će svaki put da kontaktira nekoga ko postupi u skladu sa zakonom, ali ne i one koji prekrše propise kako svoje institucije, tako i institucije parlamenta BiH.

"Smatram da nema potrebe da ga kontaktiram. Ukoliko je prekršen propis postoje institucije koje će to utvrditi. Njegova je bila obaveza, jer oni rade u interesu ovih objekata, zato su nadležni i zato su plaćeni. A, zbog čega je to naredio, šta je bio cilj, interes neka on da odgovor", kaže Vehabović.

On je dodao da se postavlja pitanje da li su osobe koje su ulazile evidentirane u sistemu Službe prilikom ulaska, šta su unijele, a šta iznijele od opreme.

"Da li su ovi ljudi prošli KDZ pregled, što je dio uobičajene procedure", pita Vehabović.