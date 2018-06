Radnicima tanje koverte po novom prijedlogu Vlade FBiH

SARAJEVO - Ukoliko Parlament FBiH usvoji nove prijedloge zakona federalne vlade o porezu na dohodak i doprinosima, to će biti štetno za radnike, ali i za poslodavce, slažu se i ekonomski stručnjaci, i parlamentarci i sindikalne vođe.

Objašnjavaju da se novim prijedlogom oporezuju naknade, topli obrok, regres i prevoz radnika, ta da će to biti udar na džepove radnika jer će kući nositi manje novca nego što su do sada. Misle da su to samo kozmetičke izmjene i da će one ugroziti ionako težak položaj radnika, a spriječit će i nove investicije u FBiH.

Krajem prošle sedmice Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o porezu na dohodak i Prijedlog zakona o doprinosima kojim se ukida porez na plate do 700 KM, a uvodi porez od 10 posto na plate od 800 do 1.500 KM i 20 posto na plate preko 1.500 KM.

Mirsad Isaković, finansijski stručnjak i ekonomski analitičar, ističe da je obaveza vlasti u FBiH da donese nove zakone o porezu na dohodak i doprinose zbog toga što je stav Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) da su izdvajanja od ličnih dohodaka u BiH veoma visoka. Dodaje da Vladin prijedlog neće riješiti probleme radnika i poslodavaca, a neće ni ispuniti obaveze prema MMF-u.

"To su kozmetičke promjene. MMF preporučuje da izdvajanja od ličnog dohotka budu do 36 posto, mi smo obećali 42 posto, a i dalje izdvajamo više od 72 odsto", kaže Isaković.

Dževad Hadžić, član Predsjedništva Saveza samostalnih sindikata BiH za FBiH, kaže da je Glavni odbor sindikata dok je još ovaj prijedlog bio u nacrtu jasno rekao da ga ne prihvata takvog jer ne uvažava broj članova porodice radnika i ne nudi povlastice za radnike koji imaju dvoje, troje ili više djece.

"Ovaj prijedlog apsolutno ne prepoznaje taj segment i dovodi do ogromnog povećanja poreza i za radnike koji imaju višečlane porodice. Što znači da Vlada direktno utiče na smanjenje nataliteta u FBiH", rekao je Hadžić. Ističe da je drugi aspekt zbog kojeg ne žele prihvatiti prijedlog što se direktno ukidaju naknade kao što su topli obrok, regres, prevoz, jer ih Vlada uvodi u sistem da oni moraju biti dio plate i automatski podliježe porezu.

"Sindikat zbog svega toga ne podržava takav zakon i smatramo da Vlada na čelu s Fadilom Novalićem nastavlja i dalje donositi zakone koji ugrožavaju radnička prava", kazao je Hadžić.

Elvir Karajbić, šef Kluba poslanika SDP-a u Predstavničkom domu FBiH, ističe da ovaj prijedlog ide na štetu radnika, te da je povećana porezna osnovica kojom će se oporezivati i naknade, i topli obroci, i prevoz i regres.

"Oporezivaće se sve ono što je do sada bilo neoporezivo. Ukoliko se oporezuju i topli obrok, regres i prevoz, faktički će se od radnika više uzimati nego što je to do sada bilo. Radnik će nositi manje kući svojoj porodici nego što je nosio postojećim zakonom. Kompletno opterećenje ovim prijedlogom Vlada prebacuje na radnika, a time nisu zadovoljni ni poslodavci, pošto svi znamo da je kod nas topli obrok bio neoporezivi dio plaće. U ovom slučaju oporezovano će biti i to po 10 posto. Radniku će biti oporezovan i prevoz, tako da bi Vlada bila korektna kada bi kazala koliko je proširena poreska osnovica sada kad se izuzev plaće oporezuje i drugo. Ovo se ne može nazvati reformom, nego antireformom Vlade", kazao je Karajbić, dodavši da SDP neće podržati ovaj prijedlog.

Ismet Osmanović, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu FBiH, smatra da postoji potreba da se riješi pitanje plata i toplog obroka jer postoji problem da se vrlo često radnicima isplaćuje najniža plata, a da im se kroz isplatu toplog obroka ili nekih drugih dodatnih prihoda koji nisu oporezovani isplaćuje dio plate.

"To se mora riješiti, a da li će poslodavci smanjiti plaće ili neće - ne znamo. Ali, potrebno je riješiti to pitanje, da li kroz ovo rješenje koje je ponudila Vlada ili neko drugo, to ćemo vidjeti u Parlamentu", zaključio je Osmanović.

Prijedlog Vlade za plate