Radnik iz BiH pokrao austrijsku firmu u kojoj je radio

TALGAU – Državljanin Bosne i Herecegovine, star 38 godina, ukrao je 11 željeznih ploča iz kompanije u austrijskom gradu Talgau, a zatim ih preprodao, saopštila je austrijska policija.

Kako je bio radnik ove kompanije, policija je saopštila da je on željezne ploče natovario upravo kompanijskim kranom, a zatim ih odvezao do lokalnog otpada gdje ih je preprodao. Vrijednost ukradenih ploča se kreće i do deset hiljada evra.

Nakon što je policija pokrenula istragu, ovaj državljanin BiH je sve priznao rukovodstvu kompanije. Ploče je ukrao u roku od tri dana.

Kako prenose austrijski mediji, on je u kompaniji radio kao utovarivač, pa je zapravo utovar ploča i bio njegov posao, što je on iskoristio i odvezao ih na lokalni otpad.

Ipak, on sve ovo nije mogao izvesti sam, bez ičije pomoći. Iz policije navode da je imao i dva saučesnika, zbog čega je istraga proširena.