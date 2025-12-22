Radojičić: Dobitna kombinacija za opoziciju su Stanivuković i Blanuša

BANJALUKA – Igor Radojičić, predsjednik Nezavisnog pokreta "Svojim putem – Igor Radojičić" i zamjenik predsjednika Pokreta Sigurna Srpska, poručio je da su Draško Stanivuković i Branko Blanuša, dobitna kombinacija za opšte izbore 2026. kada je u pitanju opozicija u Republici Srpskoj.

"Ovih dana mnogo varnica između opozicionih partija i prvaka. A dobitna kombinacija za 2026. godinu nikad jasnija i lakša: Draško Stanivuković i Branko Blanuša, zajednički kandidati za predsjednika Republike Srpske i srpskog Člana Predsjedništva BiH", napisao je Radojičić putem svog naloga na društvenoj mreži "X".

1/2 Ovih dana mnogo varnica izmedju opozicionih partija i prvaka. A dobitna kombinacija za 2026. godinu nikad jasnija i lakša : Draško Stanivuković i Branko Blanuša, zajednički kandidati za Predsjednika Republike i srpskog Člana Predsjedništva BiH ... — Igor Radojicic (@RadojicicIgorMr) December 22, 2025

On je u svoje viđenje jakog izbornog programa za oporavak Republike Srpske našao mjesto i za Jelenu Trivić, predsjednicu Narodnog fronta.

"Jelena Trivić sa jasnom i kompetentnom ulogom u izvršnoj vlasti, na nekom od dva nivoa. Jak Izborni program za oporavak Republike, ekonomski, politički, demografski ... I onda snažno u izbore", poručio je Radojičić.