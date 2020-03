Radončić: BiH prijeti ekstremna bezbjednosna i humanitarna kriza

SARAJEVO - BiH prijeti ekstremno teška bezbjednosna i humanitarna kriza, ukoliko se obistine procjene da bi dnevno moglo da pristiže 10.000 migranata ako Turska otvori svoje granice, ocijenio je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Fahrudin Radončić.

On je u intervjuu Srni rekao da za takav migrantski talas, mjeren sa nekoliko miliona ljudi, nije spremna ni EU, a kamoli BiH.

"Kada sam imao intervju pred komisijom za izbor novog Savjeta ministara, skrenuo sam pažnju poslanicima da nam se može dogoditi kataklizmični scenario, da Turska pusti migrante prema Evropi i to u nevjerovatno velikim ciframa. Nažalost, to se dešava ovih dana i vjerujem da je to trenutno najveći bezbjednosni izazov za BiH", istakao je Radončić.

On je naveo da se BiH jedino može osloniti na solidarnost zemalja EU u smislu povećanja budžeta za policijske agencije, te apelovao i na humanitarni aspekt EU.

Tematska sjednica Savjeta ministara o migrantskoj krizi

Radončić je najavio tematsku sjednicu Savjeta ministara o problemu migrantske krize, ocijenivši da je ono što BiH sama trenutno može preduzeti premještanje graničnih policajaca sa granice sa Hrvatskom na istočnu granicu.

"Podići ćemo kvote kada je riječ o agencijama BiH. Mislim na Agenciju za istrage i zaštitu (Sipa) i Direkciju za koordinaciju policijskih tijela, da i one participiraju sa svojim pripadnicima. Takođe, i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, a vidjećemo i sa ostalim kantonalnim i entitetskim policijama šta oni mogu uraditi", rekao je Radončić.

Prema njegovim procjenama, najezda migranata se dešava zbog odluke koja nije zasnovana na dogovoru između EU i Turske, a migranti služe kao vrsta vojnog sredstva.

"EU će učiniti sve da zaštiti svoje granice i ona ima mehanizme. Vidjeli ste da Grčka izvodi vojne vježbe, Hrvatska ima odluku da može vojsku poslati na granice. Bojim se jedne veoma opasne situacije po nas, da će EU naći načina da zaštiti svoje granice, ali da će onda taj ogromni migrantski talas preko Srbije doći u BiH", istakao je Radončić.

On navodi da je Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara preduzelo sve raspoložive mjere, ali da najveću krivicu vidi u prethodnom sazivu Savjeta ministara jer BiH od velike migrantske krize prije četiri ili pet godina nije uradila ništa.

"Nije promijenjen nijedan zakon, ni podzakonski akt, Savjet ministara u tom sazivu je potpuno spavao. Nije zaposlen nijedan novi granični policajac, a nedostaje ih 1.200, nije zaposlen nijedan čovjek u Službi za poslove sa strancima i mislim da je riječ o nenadoknadivom faktoru zvanom izgubljeno vrijeme", upozorio je Radončić.