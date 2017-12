Radončić: Bošnjačka politika treba jedno da nauči od Alije Izetbegovića

SARAJEVO - Lider SBB Fahrudin Radončić odbacio je mogućnost formiranja trećeg ili, kako je rekao, četvrtog entiteta, bilo da je on hrvatski ili "fildžan državica" na teritoriji BiH i dodao da se treba ugledati na pokojnog prvog predsjednika BiH Aliju Izetbegovića koji nije dozvoljavao da Srbi i Hrvati razgovaraju bez Bošnjaka.

Radončić je to rekao osvrnuvši se na izjavu koalicionog partnera na federalnom niovu, lidera HDZ BiH Dragana Čovića, da je treći, hrvatski entitet u BiH realna mogućnost.

"Za ideju BiH mi Bošnjaci smo dali 200.000 mrtvih. Mislim da svaka opcija trećeg entiteta, četvrtog, bilo da je on hrvatski ili fildžan-državica, nije realna i to je za mene lično i SBB potpuno neprihvatljiva priča. Mi moramo relaksirati položaj Hrvata u BiH, da ne budu majorizovani i mislim da tu imamo sijaset, odnosno ogroman broj drugih političkih mehanizama da to postignemo, a ne pričom o nečemu što nije realno, a to je treći entitet", rekao je Radončić za "N1".

Saradnju i sve češće susrete i podrške na relaciji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Čovića, Radončić kaže:

"U BiH je tragična varijanta da se predstavnici dva naroda dogovaraju bez predstavnika trećeg naroda. U tom smislu, nije to samo odgovornost gospodina Dodika i gospodina Čovića nego i pojedinih bošnjačkih lidera koji ne umiju da nađu demokratski kapacitet i da razgovaraju na tolerantan način s neistomišljenicima, da im ne popuštaju kao što ja ne popuštam na trećem entitetu. Mislim da u tom smislu ta priča nije dobra ako Bošnjaka nema u cijelom dogovoru i nije realna i ne može se provesti".

Upitan da kaže kako to doživljava s obzirom na to da je HDZ BiH koalicioni partner SBB na federalnom niovu, Radončić smatra da bošnjačka politika treba jednu stvar da nauči od Alije Izetbegovića, a to je, kazao je, da on nikada nije politički dozvoljavao da predstavnici Srba i Hrvata razgovaraju mimo Bošnjaka.

"Bošnjačka politika treba jednu stvar da nauči od rahmetli Alije, a to je da nikada nije politički dozvoljavao, svojom inicijativnošću, da predstavnici Srba i Hrvata razgovaraju mimo Bošnjaka. Ovdje je politička mudrost da i gospodina Čovića i gospodina Dodika, u paketu, mi smo samouvjereni, dovedemo za isti sto i sve nezgodne, teške teme zajednički rješavamo", rekao je Radončić.