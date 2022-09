Radončić: Erdoan ne smije Bošnjake gurati protiv Zapada

VOGOŠĆA - Erdoan ne smije Bošnjake gurati protiv Zapada, poručeno je na večeras u Vogošći održanom skupu Savez za bolju budućnost BiH.

Predsjednik SBB Fahrudin Radončić je komentarisao i političke poruke koje je za vrijeme posjete BiH jučer u Sarajevu uputio predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan.

"Pokušavamo da razumijemo da predsjednik Turske ima svog favorita za člana Predsjedništva BiH i poštujemo njegove duboke i važne lične veze s rahmetli Alijom i sada Bakirom Izetbegovićem. Može se, čak, preći i preko toga da je to direktno miješanje u predizbornu kampanju i unutrašnje odnose u BiH. Nažalost, ne radi to samo predsjednik Turske nego i više drugih šefova država u okruženju i šire. Međutim, veliki je problem što predsjednik Erdoan Bošnjake direktno gura u antizapadno ponašanje. To potvrđuje njegova rečenica izrečena tokom posjete Sarajevu: 'Poštovana braćo, Zapad postoji da bi podijelio i iscijepao muslimane. Želi ih podijeliti, iscijepati, a potom i progutati. Upravo vi ste i vi ćete biti najveća prepreka tome. Zato im ne trebamo dati tu priliku'", istakao je Radončić.

On je podsjetio na značajne investicije zapadnih zemalja u BiH.

"Koliko stotina milijardi novaca svojih poreznih obveznika i investitora su zapadne zemlje uložile te i dalje ulažu u našu zemlju. Danas se, uostalom, Erdoan pohvalio da Turska zapošljava 10.000 ljudi u Srbiji. Podaci u BiH su u tom pogledu veoma skromni i nisu adekvatni političkom utjecaju Turske u našoj zemlji", dodao je između ostalog Radončić.