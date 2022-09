Radončić: Građani moraju znati da novaca ima više nego ikada

Predsjednik Savez za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić govorio je večeras na predizbornom skupu u Donjem Vakufu.

Radončić je pozvao premijera Federacije BiH Fadila Novalića da pomogne narodu u teškoj ekonomskoj situaciji.

"Aktuelna vlast na državnom nivou, sastavljena od tri nacionalne stranke i Demokratske fronte, ali i premijer Fadil Novalić, u vremenima korone i sada u teškoj energetskoj, finansijskoj i inflatornoj krizi pokazuju apsolutnu nebrigu prema građanima i privredi. Konkretno, Uprava za indirektno oporezivanje BiH objavila je ohrabrujući podatak da je u prvih osam mjeseci tekuće godine prihodovala čak 6 milijardi i 436 miliona KM, odnosno za 20 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, kada su uplate iznosile 5 milijardi i 363 miliona KM. Upravo će za 20 posto biti veći i entitetski prihodi kada se taj novac podijeli na njih i Distrikt Brčko", rekao je Radončić.

Istovremeno, Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da su u periodu januar-avgust 2022. godine porezni obveznici uplatili 4.189.215 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2021. više za cijelih 546.236 KM ili veliko povećanje od 15 posto.

"Iz ovoga proizlazi da su građani i privreda Bosne i Hercegovine ove godine povećali svoje uplate za čak 1.619.236 KM. Zato građani moraju znati da novaca ima više nego ikada, kao što i neodgovornosti prema narodu ima više nego ikada ranije. Zato Savez za bolju budućnost BiH traži da Fadil Novalić iz svoje budžetske slamarice hitno izvadi milijardu KM slobodnih sredstava i proslijedi ih ojađenim građanima i privrednim subjektima da prežive zimu, preskupe i nedostajuće energente i makar malo lakše podnesu ogromnu inflaciju", poručio je Radončić.

Lider Saveza za bolju budućnost BiH naglasio je da Novalić mora hitno, već od naredne sedmice, predložiti rješenje da do kraja godine svakog mjeseca Vlada FBiH uplati najmanje po 100 KM svakom primatelju minimalne penzije ili izda vaučer u iznosu od 100 KM mjesečno za olakšanje isplate režijskih troškova.

"Ako se zna da je u pitanju 300.000 penzionera, ovaj paket bi iznosio manje od 100 miliona KM. Također, neminovno je i usklađivanje svih drugih penzija u Federaciji, za što nedvojbeno ima više nego dovoljno novca. Pomoć građanima bila bi i da se, u nedostatku volje za ukidanje akciza na gorivo, isto subvencionira sa po 30 miliona maraka mjesečno, što iznosi najmanje 90 do 100 miliona KM do Nove godine, i tako smanji njegova cijena krajnjem potrošaču. Neophodno je osigurati i makar po 200 maraka mjesečne pomoći dugotrajnog tipa za 150 hiljada nezaposlenih osoba, što ukupno iznosi oko 100 miliona maraka do kraja ove godine", poručio je Radončić.

Smatra da se posebnu pažnja Vlade FBiH u katastrofalnoj ekonomskoj krizi mora posvetiti rasterećenju privrede, a BiH je među prvima u neslavnom rekordu po opterećenju privrede raznim dažbinama i parafiskalnim nametima.

"U cijelom paketu ekonomske pomoći adekvatan tretman moraju napokon dobiti i svi finansijski diskriminirani državni službenici, neovisno o tome da li se radi o našim osiromašenim policajcima, prosvjetnim radnicima, rudarima ili ljudima uposlenim u privatnom sektoru", rekao je Radončić okupljenim građanima.

Radončić je poručio da nova vlast mora omogućiti da minimalna penzija bude 1.000 KM, a da primanja drugih penzionera i uposlenika u privatnom i javnom sektoru moraju rasti makar s rastom stope inflacije.

"Da zaključim, ako je vlast za osam mjeseci od građana i privrede uzela više od 1,6 milijardi KM, u naredna tri mjeseca, znači u oktobru, novembru i decembru ove godine, odnosno do 1. januara 2023., mora vratiti narodu i privredi najmanje jednu milijardu", istaknuo je lider Saveza za bolju budućnost BiH.

Na kraju skupa Radončić je zadužio ministre iz SBB-a da formaliziraju ove zahtjeve i stave ih na prvoj narednoj sjednici na dnevni red, na razmatranje i hitno usvajanje.