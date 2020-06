Radončić: Istraživanje kriminala nije udar na jedan narod

SARAJEVO - Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Fahrudin Radončić izjavio je danas da je nedopustivo da neko misli da jedan eklatantan kriminal, gdje je neko pokrao i uništio 10,5 miliona KM pomoći, treba da se izvuče na bazi političke vike da je istraživanje korupcije udar na jedan narod.

Komentarišući jučerašnje puštanje na slobodu uhapšenih u aferi "Respiratori", Radončić je rekao da su odbrana i Tužilaštvo dvije ravnopravne strane pred Sudom BiH i da u tom smislu i odluke Suda ne treba komentarisati.

"Ja sam prvi rekao da treba dozvoliti premijeru da se brani sa slobode, znajući koliko to može da usloži situaciju u Vladi Federacije BiH. S druge strane, nedopustivo je ako neko misli da jedan eklatantan kriminal, gdje je neko pokrao i uništio 10,5 miliona KM pomoći i to su uradile nekompetentne ličnosti, nekompetentne firme, to je oprema koja, ne samo da je pogrešna nego je i opasna po građane, treba da se izvuče na bazi političke vike da je istraživanje korupcije udar na jedan narod", rekao je Radončić novinarima u Sarajevu.

Napominjući da korupcija mora da bude istražena, on je naveo da neće biti u Ministarstvu bezbjednosti ako će pobijediti tendencije koje će ohrabrivati kriminal, i to sistemski kriminal, koji je opasan za svaku zemlju na način da se to pretvara u zaštitu nacionalnih interesa.

On je naglasio da je to njegov prvi stav u ovom trenutku, a o tome šta će kasnije uraditi obavijestiće javnost.

Radončić je ocijenio da se sve treba istražiti, svaki eventualni kriminal koji se dogodio u najemotivnijem trenutku pandemije, ali bez političkih pritisaka.

Sud BiH odbio je juče prijedlog Tušilaštva BiH o jednomjesečnom pritvoru u predmetu "Respiratori" za premijera FBiH Fadila Novalića, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka i vlasnika kompanije "Srebrena malina" Fikreta Hodžića.

Sud je donio odluku da se sva trojica brane sa slobode. Oni su osumnjičeni za nelegalnu nabavku respiratora iz Kine tokom koje je potrošeno 10,5 miliona KM budžetskog novca.

U Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (FBiH) danas je predat prijedlog za izglasavanje nepovjerenja federalnoj Vladi i premijeru Fadilu Novaliću, zbog, kako je navedeno, neizbježne odgovornosti u vezi sa nabavkom medicinske opreme.