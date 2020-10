Radončić: Izbori će biti pokradeni

Lider SBB-a Fahrudin Radončić poručio je poslanici ove stranke neće dizati ruke za smjenu Vlade Kantona Sarajevo, ali je pojasnio da će i nadolazeći lokalni izbori biti "pokradeni", te da SBB ima način na koji će se odnositi spram toga.

"Nije korektno da rušimo zajedničkog premijera. Imat će većinu, ali pitanje je hoće li neki poslanik napustiti tu koaliciju. Mi smo napustili koaliciju jer je neko dao 600.000 KM, neko htio da nabavlja helikoptere. SBB nije interesant da ulazi u novu vladu. Ja sam rekao, neka ova Vlada radi u punom kapacitetu dok je ne oborite, nećemo krasti pečate", izjavio je Radončić za televiziju "N1".

Radončić je rekao da razgovara sa SDP-om, o strateškim stvarima, a istakao je da rade na tome da "ova zemlja nakon 30 godina jedne vlasti dobije kičmu gdje ćemo okupiti sve".

Pomenuo je da je dva puta bio u koaliciji sa SDA, a da je na državni nivo SDA sa SBB ušao na molbu da se se pomogne državi.

Izjavio je i to "da će se i na lokalnim izborima desiti brutalne krađe". Rekao je i to da je odlazak Aljoše Čampare iz SDA najteži udarac toj stranci.

"On nije običan funkcioner, nego ozbiljan svjedok. On je rekao da ne želi da bude mač u nečijim rukama. On je precizno rekao, 'mi kao Čampare i Zvizdić, jer su rođaci, ne stojimo iza procesa protiv Radončića, nego Izetbegović. Meni to pomaže da se bolje politički orijentišem. Otkrio je nemoralne metode u SDA", naveo je Radončić.

Što se tiče lokalnih izbora 2020. godine - kazao je kako se neće uključivati u kampanju.

"To je naš odnos prema krađi koja slijedi. 1.700 naših članova je na listi. Imamo desetak kandidata za načelnike, tu sam optimista. Sve je to traumatično ako znate da izbori nisu pošeti", poručio je Radončić za "N1".