Radončić: Marioneta Džaferović ima drugačiji migrantski plan

DŽAFEROVIĆEV PLAN NIJE I NIKADA NEĆE BITI MOJ: U jučerašnjem intervjuu za N1 Šefik Džaferović, predsjednička marioneta, koji je koronu proveo sakriven u političkoj i fizičkoj samoizolaciji, opet pokušava da dezavuiše javnost. Umjesto da ponovo pročita stenogram sa sjednice Predsjedništva BiH, gdje se vide ogromne političke razlike između nas dvojice kada je u pitanju obaveza sigurnosnih struktura BiH da se izvrši identifikacija ilegalnih migranata iz Pakistana, on tvrdi da je naš migrantski plan isti. Nije isti i nikada neće biti! Zašto? Pa, neka nervozni Šefik pogleda dokumente iz rata, s njegovim potpisom, kada je davao državljanstva mudžahedinskim borcima iz Egipta, Pakistana, Tunisa, Saudijske Arabije, Jemena i Jordana (koje smo, kao država, pod pritiskom Zapada, kasnije poništavali). Za ovu mu priliku objavljujem SAMO dva takva dokumenta. Ako koza laže, rog ne laže!

A post shared by Fahrudin Radončić (@radoncicfahrudin) on Jun 16, 2020 at 2:18am PDT