Radončić: Misija SBB-a da od BiH napravi uspješnu evropsku državu

JABLANICA, KONJIC - Na predizbornim skupovima SBB-a u Jablanici i Konjicu više stotina građana u dvorani Muzeja predsjednik ove stranke i kandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Fahrudin Radončić izjavio je da je "misija SBB-a je da od BiH napravi uspješnu, bogatu, evropsku državu".

"Ne mogu državu voditi oni koji su cijeli život foteljaši. Toliko su dugo u foteljama da su dobili žuljeve na zadnjicama. Ne znaju oni šta znači ne spavati jednu ili deset noći, hoće li uposlenik primiti plaću, je li vaš proizvod konkurentan na tržištu", dodao je Radončić na skupu u Jablanici.

Na skupu u Konjicu, Radončić je govorio o tri zakona na kojima će SBB insistirati ako bude kičma nove vlasti.

"Što se tiče zakona o porijeklu imovine, on je bio na Domu naroda. Svaki političar morat će objasniti kako je došao do imovine. Drugi zakon na kojem ćemo raditi je zakon o lustraciji. BiH je jedina postsocijalistička zemlja koja nema ovakav zakon, da se označe ljudi koji su radili za komunističke tajne službe, dakle kršili ljudska prava. Mnogo se u medijima priča ko je radio za Udbom, KOS-om. Da se jednom prebrojimo za sva vremena. Usvojit ćemo takav zakon i lako utvrditi je li neko radio za KOS ili nije. Treći zakon na kojem ćemo raditi je takozvani Makronov zakon. U velikoj Francuskoj predložen je zakon da svako od visokih funkcionira koji zaposli brata, sestru, daidžića, tetića, rođaka može dobiti i do tri godine zatvora zbog te zloupotrebe. Kod nas, ako bi se retroaktivno proveo takav zakon, bilo bi funkcionera koji bi dobili po 500, 600 godina robije, jer su u državne institucije zaposlili stotine svojih rođaka", rekao je Radončić, saopšteno je iz SBB-a.