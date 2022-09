Radončić: Mora prestati praksa miješanja politike u pravosuđe

DOBOJ ISTOK - Savez za bolju budućnost BiH sinoć je u Domu kulture u Doboj-Istoku održao predizborni skup na kojem je govorio i predsjednik Fahrudin Radončić.

Kako je saopšteno iz SBB-A, Radončić je u svom obraćanju kazao da je aktuelna vlast dovela Bosnu i Hercegovinu na evropsko dno.

"Imamo masovni odlazak stanovništva, drugi smo u Evropi po siromaštvu, imamo više od 15.000 umrlih od korone... Aktuelni predstavnici su potpuno izolirani od velikih međunarodnih centara, gdje se odlučuje sudbina mnogih država, i opet traže da im narod da podršku i da se glasa za njih", kazao je Radončić.

Lider Saveza za bolju budućnost BiH poručio je da mora prestati praksa miješanja politike u pravosuđe, namještenih procesa, sistemske korupcije i sve se mora promijeniti nabolje.

"Savez za bolju budućnost BiH i naša politika tolerancije, razuma i razvoja, izgradnje i takmičenja u dobru jedino mogu ujediniti BiH i povesti je na put euroatlantskih integracija", rekao je Radončić.

Nosilac kantonalne liste Senad Salkić naglasio je da je nedopustivo da je Doboj-Istok jedna mala općina na periferiji Tuzlanskog kantona.

"Mi u SBB-u to nećemo dozvoliti i borit ćemo se da dobije mjesto kakvo zaslužuje. Kanton moramo povezati sa Sarajevom i da do Tuzle dođemo za 20 minuta, to je naš prioritet", rekao je Salkić.

Senada Džanić, kandidatkinja za Skupštinu TK, istakla je da u Doboj-Istoku nemaju udruženje privrednika, ugostitelja i drugih djelatnosti.

"Druge interesirate sada pred izbore, a nas zanimate tokom čitave četiri godine. Govore da žele da afirmiraju žene, ako takvi budu afirmirali žene, onda nije ni čudno što spominju robote. Mi se dokazujemo djelima, a ne riječima", rekla je Džanić.

Uspješni privrednik Fahir Humić, nosilac liste za Parlament FBiH, rekao je da je najlakše reći „mi valjamo, drugi nevaljaju“ te da se djelima treba pokazati zašto mi valjamo, a oni ne.

"Stanje u BiH jeste sve lošije. Ovo je posljednji tren da se nešto sredi, trebamo dati glas onima koji mogu i hoće. Potrebno je napraviti bogatu državu i bogate građane. Bogata država pomaže svima i za to se moramo boriti, bivša garnitura to nije znala napraviti", rekao je Humić.

Omer Avdaković, kandidat za Parlament FBiH, govorio je o prioritetima za koje će se SBB TK zalagati u narednom periodu.

"Potrebno je stvoriti normalan ambijent za rast i razvoj privrede te da smanjimo parafiskalne namete kako bi se čitava zemlja mogla razvijati. Drugi prioritet je da formiramo ministarstvo za dijasporu. Moramo se boriti da vratimo mlade, pametne ljude koji su napustili BiH", rekao je Avdaković.