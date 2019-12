Radončić: Naredne sedmice odluka o ministru bezbjednosti

SARAJEVO - Predsjednik Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić izjavio je danas da će odluka o njegovom imenovanju za ministra bezbjednosti u Savjetu ministara, vjerovatno, biti donesena iduće sedmice, odnosno u ponedjeljak, 16. decembra.

"Delegacije SDA i HDZ-a vjerovatno će se sastati u četvrtak, 12. decembra. Ono što je sigurno je da će se SDA, SBB i DF u petak, 13. decembra, naći na nivou lidera i prvih saradnika, gdje će se razgovarati ozbiljnije i o koaliciji i o nekim programskim stvarima koje se sada ne spominju", rekao je Radončić uoči sjednice Predsjedništva SBB-a u Sarajevu.

On je izrazio očekivanja da će se tokom ove sedmice javiti i Zoran Tegeltija da bi vidio kakav je njegov plan kao budućeg predsjedavajućeg Savjeta ministara, ne samo u sektoru bezbjednosti.

Prema njegovim riječima, nakon toga bi u ponedjeljak, 16. decembra, imao sve ulazne informacije i donio odluku da li SBB i on, personalno, ulaze "u tu priču".

Odgovarajući na pitanje zbog čega se čeka naredna sedmica za odluke s obzirom na to da je najavljivano da bi imena ministara u budućem sazivu Savjeta ministara mogla biti poslata na provjere već ove sedmice, Radončić je rekao da to nije samo do SBB-a, nego i do drugih učesnika.

"(Željko) Komšić je, mislim, u Avganistanu, tako da je to objektivni razlog da tek u petak možemo da sjednemo i da razgovaramo", pojasnio je Radončić.