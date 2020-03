Radončić: "Top sikret" s Dodikom nema veze s Frontexom

NAŽALOST, DODIK NIJE PROMIJENIO STAV O FRONTEXU: Moji saradnici koji rade na mom Instagram profilu mi signaliziraju da mi se obratio uporni bloger s pitanjem zašto ne otkrijem građanima da je “državna tajna” to što sam uspio da uvjerim Milorada Dodika da potpiše Frontex. Nažalost, iako sam pokušao, nisam bio tako uspješan. Gospodin Dodik neće mijenjati svoj stav o ovoj verziji teksta saradnje s Frontexom i pred nama i njime je da tražimo novi kompromisni prijedlog i što prije pokrenemo proceduru “od nule”. Prema tome, tema TOP SECRET uopće nema veze s temom ''Frontex''.

