Radončić potvrdio ostavku: Bio sam politički žrtvovan

SARAJEVO - Fahrudin Radončić, ministar bezbjednosti BiH, rekao je novinarima danas da će podnijeti ostavku na mjesto ministra u Vijeću ministara BiH.

Kaže da je razlog principijelan, te se zahvalio SDA što je omogućio da njegova stranka bude dio većine.

Kaže da je tražio da mu se pomogne kada su u pitanju migracije, te da je imao problem sa ambasadorom Pakistana, te da su Šefik Džaferović, predsjedavajući Predsjedništva BiH i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković primili ovog ambasadora i nisu stali uz ministra.

"Nisam to uradio odmah zbog pandemije, a drugi razlog za ovaj čin je jedno strateško neslaganje za aferu 'Respiratori'. Bio sam politički žrtvovan, bio sam u procesu, a ne mislim da jedna brutalna krađa državnog novca ne treba biti procesuirana. Ne tvrdim da je Novalić kriv. Moram reći i da odnosi u koaliciji nisu takvi da procjenjujem da će doći do relaksacije odnosa i da će Vijeće ministara moći dati rezultate i to sam rekao i predsjedavajućem Tegeltiji. Dugoročno, situacija nije optimistična i ponekad treba izaći iz priče gdje situacija nije dobra“, kazao je Radončić, i napomenuo da se Ministarstvo bezbjednosti i on lično trudili da odrade najbolji posao.

Na pitanje je li uputio ostavku predsjedavajućem Vijeća ministara Zoranu Tegeltiji i da li je lideru SDA Bakiru Izetbegoviću saopštio stav, kaže da je to rekao Izetbegoviću, i da je Tegeltiju informirao o tome. Dodao je da će dati neopozivu ostavku čim se sjednica završi i neće biti više državni ministar.

Upitan da kaže da li to znači da više ne postoji koalicija na federalnom i kantonalnom nivou, Radončić je rekao da je na državnom nivou koalicija završena priča, a što se tiče FBiH, SBB odrađuje posao dok se ne napravi koalicija, a što se tiče vlada u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu, one su do sada stabilne.

Rekao je da ovo nije predizborni potez, u da je uvjeren da će izbora biti.

"Nije ovo nikakav predizborni potez, ovo je potez koji ne treba problematizirati", rekao je Radončić, te dodao da će se uvijek truditi da pomogne svojim prijateljima iz SDA.

Na pitanje šta će biti sa imenovanjem direktora SIPA, Radončić je rekao da je predložio Darka Ćuluma i da bi bio sretan da se taj posao danas završi.

Međutim, kako saznaju "Nezavisne", do toga danas neće doći jer su sa dnevnog reda skinuta imenovanja.