Radovana Karadžića prebacuju u drugi zatvor

Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić biće prebačen u zatvor u Velikoj Britaniji.

Kako su saopštili iz britanske vlade, prvi predsjednik Republike Srpske biće prebačen u Britaniju na izdržavanje ostatka kazne.

Šef britanske diplomatije Dominik Rab je naveo u saopštenju da bi Velika Britanija trebalo da se ponosi činjenicom da je "od podrške Ujedinjenog Kraljevstva da osigura njegovo hapšenje, do zatvorske ćelije sa kojom se sada suočava, podržala 30 godina traženja pravde za gnusne zločine".

Podsjetimo, žalbeno vijeće Mehanizma u Hagu osudilo je 2019. godine Karadžića na doživotni zatvor, zbog zločina u Srebrenici i zločina prtiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja. Ovom odlukom preinačena je prvostepena presuda Tribunala u Hagu kojom je u martu 2016. godine bio osuđen na 40 godina.

Radovan Karadžić is one of the few people to have been found guilty of genocide. Britain has supported the 30 year pursuit of justice for these heinous crimeshttps://t.co/A620S92x1f