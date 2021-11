Radović: Inflacija će iduće godine građanima pojesti jednu do dvije plate

BANJALUKA - Inflacija će 2022. godine "pojesti" jednu do dvije plate građana u Republici Srpskoj, a vlast ne čini ništa da suzbije tu inflaciju koja je pogubna po građane, poručili su danas sa konferencije za novinare visoki funkcioneri SDS i PDP Milan Radović i Jelena Trivić.

Trivić je ocijenila da je korupcija državni neprijatelj broj jedan u Srpskoj, ističući kao poseban problem javna preduzeća koja su sva odreda gubitaši.

"Ta preduzeća su visoko politizovana i u budžet godišnje od dividende uplate oko 25 miliona maraka, umjesto 150 do 200 miliona, što je porazna činjenica. U svim javnim preduzećima imamo v.d. koji se drže da bi ispunjavali želje komiteta", rekla je Trivić.

Ona je ukazala na loš standard građana zbog poskupljenja.

"Sindikalna potrošačka korpa je 1.954 KM, a prosječna plata 1.026 KM, što je takođe porazna činjenica, jer pokazuje da plata pokriva jedva nešto više od 50 odsto sindikalne korpe", rekla je Trivić.

Ona je istakla i da ukupan dug zdravstvenog sistema iznosi preko milijardu KM, kao da da se za 30.000 radnika ne uplaćuju doprinosi.

Zamjenik predsjednika SDS Milan Radović istakao je da vlast vodi lošu ekonomsku politiku.

"Imamo situaciju nekontrolisane inflacije. Ona je uvezena, ne znamo kako će se kretati i to je opasno za građane. Ali Vlada nije donijela nijednu mjeru da se ta inflacija ublaži. Svako to poskupljenje, rast inflacije znači siromašnije naše građane. Ona će da osiromaši građane u 2022. godini za jednu do dvije plate, jer je sve poskupjelo, ulje, šećer, brašno...", rekao je Radović.

Prema njegovim riječima, Vlada je mogla reagovati na dva načina - ograničavanjem marži, što je teže, ili intervencijom robnim rezervama, ali one kao što znate ne postoje", rekao je Radović.

On je govorio o makroekonomskim pokazateljima koji su, kako je ocijenio, veoma loši u Srpskoj u odnosu na FBiH.

(Glassrpske.com)