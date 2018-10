Radović: Naš cilj treba da bude moderno evropsko društvo

Neophodno je kroz modele javnih rasprava i referenduma uključiti što veći broj građana u proces donošenja odluka, kaže uspješni privrednik i kandidat DNS-a za poslanika u Narodnoj skupštini iz Izborne jedinice 3, doc. dr Milan Radović.

Suština Vašeg programa je ekonomija, ali znamo da je svaki dobar ekonomski program politika u stanju da pokvari. Da li je moguće to spriječiti?

Odmah moram da vam kažem da se ne slažem s vama. Kroz istoriju se dešavalo da loše političke odluke pokvare ili ponište dobre ekonomske koncepte, međutim to se mijenja. Ljudima je od najvećeg značaja kvalitet njihovog života i oni biraju one političke opcije koje mogu da im obezbijede taj kvalitet. A podrška za takve politike se obezbjeđuje institucionalizovanim i stalnim dijalogom sa građanima. Prošlo je vrijeme političara koji se među ljudima pojavljuju od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa. Neophodno je kroz modele javnih rasprava i referenduma uključiti što veći broj građana u proces donošenja odluka o pitanjima koja direktno utiču na njihov životni standard i biti u stalnom kontaktu s njima. To je model neposredne demokratije, koji je ujedno i rješenje za prijetnju koju ste apostrofirali.

Taj model je najdalje otišao u Švajcarskoj, ali se uveliko primjenjuje u zemljama EU, kakve su uopšte perspektive Republike Srpske kada su u pitanju evrointegracije?

Republika Srpska mora da insistira na svom evropskom putu, ali i da prati i aktivno učestvuje u kreiranju nove verzije EU koja je započela izlaskom Velike Britanije i reformskom agendom o kojoj se priča u Briselu. Moramo naći model da participiramo u tim procesima, ne smijemo ostati zarobljenici sopstvene prošlosti i nesuglasica, koji su proizvod neodgovornih dnevnih politika. Moramo imati jasnu viziju društva kojem težimo i koje stvaramo. I bez bilo kakve ograde, ja kažem da naš cilj treba da bude moderno evropsko društvo i evropski životni standard. To, a ne članstvo, mora da bude cilj. Ako tako postavimo prioritete, onda će članstvo doći kao posljedica, i to brže nego što danas izgleda da je moguće. Za takav poduhvat neophodni su nam modernizacija društva i ekonomske reforme koje se baziraju na potrebi punog iskorištavanja svih naših resursa. Ako se budemo tako ponašali nećemo biti osuđeni na evropske čekaonice, već ćemo biti poželjni partneri. I još nešto, U EU je sve više disonantnih tonova, neki analitičari tvrde da smo svjedoci balkanizacije EU. Upravo mi sa Balkana možemo u takvim okolnostima da u EU unesemo specifično iskustvo o potrebi poštovanja različitosti kao uslova opstanka mira. A EU je prije svega najveći i najbolji mirovni projekat ikada koji je obezbijedio uslove za ogroman ekonomski napredak cijelog jednog kontinenta.

Da li u Srpskoj imate partnere za takav koncept i ko su oni?

Mi smo u izbornom procesu, sve političke opcije predstavljaju svoje programe. U definisanju svog mi iz DNSa smo razgovarali sa građanima i oni su naši partneri na tom poslu. Što veći broj glasova dobijemo, to će naš kapacitet da realizujemo naš program biti veći.

Da li sve ovo što govorite zapravo predstavlja dokaz da je DNS spreman da preuzme funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske?

DNS ima svoj program i on će biti osnova svakog razgovora i dogovora. Da bismo započeli novi razvojni ciklus, potreban nam je program rada, ali i tim sposoban da program realizuje. Svi drugi partijski ili partikularni interesi moraju da se zaborave. I to je naša platforma, a njena pozicija je osnažena koalicionim dogovorom. A predsjednik vlade treba da bude ličnost koja ima kapacitet da garantuje realizaciju ekonomskog plana.

Da li ste Vi kandidat i da li ste zainteresovani za funkciju predsjednika Vlade RS?

Ja nisam u trci ni za platu ni za funkciju. Ostvaren sam čovjek, uspješan u poslu kojim se bavim o čemu svjedoče brojne nagrade koje sam dobio za svoj rad. Ne preporučujem se preko medija. Kada sam odlučio da uđem u politiku, to sam uradio samo zato što želim da svoje znanje i kontakte stavim u funkciju razvoja Srpske. U modernoj filozofiji postoji teorija koja kaže da su u penjanju najvažniji predvodnici, oni kasnije obezbjeđuju da se rezultati njihovog rada i inicijativa u jednoj novoj dinamici slivaju do svih slojeva društva. Pobornik sam te teorije jer ona znači da najbolji prvi dobiju posao, najvredniji najbrže napreduju, a oni dokazani donose odluke od važnosti za cijelo društvo. I to je nova politička praksa koja je potvrdu dobila kroz posljednje izborne procese u Francuskoj.