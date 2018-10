Radović: Svaka porodica mora da ima jednog zaposlenog

Jedina ideologija koja je važna je ona koja garantuje bolji život našem čovjeku. Apsolutna privrženost bilo kojoj ideologiji u uslovima tektonskih promjena na globalnom planu je neracionalna. Ja politiku doživljavam kao šansu da riješim probleme i stvorim okvir za naše građane da maksimalno iskoriste sve svoje potencijale, smatra doc. dr Milan Radović, uspješni privrednik i kandidat DNS-a za poslanika u Narodnoj skupštini iz Izborne jedinice 3.

Ostalo je još samo nekoliko dana do izbora, kakva su Vaša iskustva u ovoj kampanji, prvi put učestvujete?

RADOVIĆ: Prvi put sam kandidat. Dok sam bio mlađi učestvovao sam na drugačiji način u izborima. Lijepio sam plakate, distribuisao propagandni materijal, pomagao u izbornom procesu, bio posmatrač. A još prije toga bio sam svjedok istorije stvaranja Srpske, koja se dešavala pred mojim očima, praktično u kući mojih roditelja. I pored toga, ovo je potpuno drugačije iskustvo. Meni vrlo interesantno jer sam u proteklih nekoliko nedjelja imao mogućnost da razgovaram s velikim brojem ljudi. Pravili smo događaje na kojima sam slušao probleme studenata, preduzetnika, penzionera, razgovarao sam s našim poljoprivrednicima u njihovim domaćinstvima... Čuo sam mnogo toga, zahvalan sam svima što su sa mojim timom i sa mnom podijelili svoje probleme, ali i na rješenjima koja su nam predlagali i koja smo inkorporirali u naš plan za bolju budućnost.

Šta je tačno plan za bolju budućnost?

RADOVIĆ: To je, prije svega, ekonomski program u čijem fokusu su čovjek i bolji život. On se zasniva na novom investicionom ciklusu koji treba da omogući punu iskorištenost svih naših često tragično zapuštenih prirodnih resursa. Da bismo taj ciklus pokrenuli, potrebno je da stabilizujemo poslovni ambijent i političku klimu i da definišemo jasne programe subvencija za investitore. Tako to radi cijeli svijet. Tako se radi u Srbiji i rezultati su vidljivi. Taj plan možemo realizovati i ovdje kod nas. On garantuje stvaranje nove vrijednosti, koja je osnov za povećanje plata i penzija i podizanje životnog standarda. Nakon toga potrebno je da obezbijedimo pravedniju raspodjelu društvenog bogatstva uz punu primjenu principa solidarnosti. U tom kontekstu potrebne su nam socijalne mape, koje će prepoznati potrebu svakog našeg čovjeka. Svaka porodica mora da ima jednog zaposlenog, a potreba svakog našeg čovjeka mora da bude sistemski obrađena. Tako gradimo bolje društvo, društvo jednakih šansi. Eto, to je naš plan za bolji život.

Vi ste poslovan čovjek, u šta biste Vi kao investitor uložili u Srpskoj?

RADOVIĆ: Srpska je moja domovina, ja je volim i uložio bih u svakog čovjeka, u svaki njen dio. Ipak, ako bi trebalo da vam kao ekonomista predložim gdje i kako da investirate, sigurno bi na listi prioriteta bili elektroprivreda, šumarstvo i proizvodnja hrane. Imamo komparativne prednosti u tim sektorima i oni su zapravo naša najveća razvojna šansa.

Da li biste uspjeli da ubijedite investitore da ulažu u projekte koje ste pomenuli?

RADOVIĆ: Šansa je tu. Da bi je neko vidio kao mogućnost, potrebno je da mu te naše potencijale predstavimo na adekvatan način. Znam kome i kako treba da predstavim naše privredne potencijale. Ubijeđen sam da bih uspio. Dokazao sam se kao privrednik.

Nedavno je otvoren Univerzitetski klinički centar u Banjaluci. Šta smo time dobili?

RADOVIĆ: Dobili smo nov i moderan objekat koji će biti u funkciji zdravlja svih naših građana. I to je dobra vijest za sve. Nikada od mene nećete čuti da kritikujem takve infrastrukturne projekte. Da bi on služio svojoj svrsi, neophodno je da kroz reformu zdravstvenog sistema obezbijedimo bolju zdravstvenu zaštitu našem narodu. Potrebno je da u centru te reforme budu pacijenti, njihova prava i kvalitetnija zdravstvena usluga. Da bi ova reforma uspjela, neophodna su nam ozbiljna ulaganja u obrazovanje medicinskih radnika, ali i pravedan sistem njihovog nagrađivanja.

Svi se slažu da su Vaši prijedlozi novitet u političkoj ponudi, kako biste ih svrstali ideološki?

RADOVIĆ: Jedina ideologija koja je važna je ona koja garantuje bolji život našem čovjeku. Apsolutna privrženost bilo kojoj ideologiji u uslovima tektonskih promjena na globalnom planu je neracionalna. Ja politiku doživljavam kao šansu da riješim probleme i stvorim okvir za naše građane da maksimalno iskoriste sve svoje potencijale.

Kakvu podršku očekujete za Vaš projekat?

RADOVIĆ: Očekujem da DNS ostvari rezultat koji će nam garantovati veći nivo učešća u procesu odlučivanja o svim pitanjima za život našeg čovjeka. Ali, više od glasova ja želim da obezbijedim podršku za ideju koja podrazumijeva dogovor na svim nivoima. Dogovor u Srpskoj, dogovor u BiH, dogovor u regiji. Dogovor koji će obezbijediti normalan život i stvoriti uslove za ekonomski razvoj u funkciji boljeg života svakog našeg čovjeka. Za tu veliku ideju potrebna nam je energija naroda koji shvata da se nalazimo na istorijskoj prekretnici. Ili ćemo nastaviti da se vraćamo u prošlost ili ćemo se okrenuti ekonomskom razvoju kao uslovu opstanka i napretka. Možemo, a uvjeren sam i da hoćemo, da izaberemo pravi put, put u budućnost.

Da li ćete Vi biti taj koji će na tom putu predvoditi Vladu Republike Srpske?

RADOVIĆ: Da se razumijemo, ja nisam u trci za funkciju, platu ili neku privilegiju. Ja sam ostvaren čovjek i u poslu i privatno. Nudim u ime stranke, a na bazi dogovora koje sam napravio s predsjednikom Pavićem, nov koncept razvoja i drugačiji pristup politici. I želim da ga predstavim građanima. Vjerujem u taj koncept, vjerujem da njegovom primjenom možemo napraviti velike stvari. A šta će ko biti odrediće građani na izborima i koalicioni dogovori koje imamo s našim partnerima. Ja neću da licitiram imenima, nisam sklon jeftinom samoreklamiranju, ozbiljan sam čovjek i ne preporučujem se preko medija nikome. Vrijeme je da počnemo da se ponašamo odgovorno i da moralizujemo politiku. I zato pozivam građane od izađu na izbore i biraju odgovorno.