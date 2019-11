Rajčević: Stanivuković iznio gomilu laži o projektu "e-bebe"

BANJALUKA - Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević istakao je da je poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković, gostujući nedavno na BN televiziji, iznio "gomilu bezočnih laži" o projektu "e-bebe".

"Sve što je Stanivuković rekao je apsolutna laž koja je sračunata da kompromituje Vladu, nadležno ministarstvo i mene kao ministra", rekao je Rajčević na vanrednoj konferenciji za novinare u Banjaluci povodom netačnih informacija koje je Stanivuković iznio o projektu "e-bebe".

On je naveo da je netačno da je kćerka srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika kao potpredsjednik Fondacije "Djeca nam se rađala" izrazila želju da se djeca registuju "na klik" nakon čega je on raspisao tender, te da je taj posao dobio Dodikov sin, kako to tvrdi Stanivuković.

On je naglasio da je Vlada ne sjednici 21. marta ove godine usvojila prioritenu listu projekata iz oblasti digitalne transformacije, a između ostalog i prijedlog projekta "e-beba", dok je Fondacija "Djeca nam se rađala" registrovana 16. avgusta ove godine.

"Stanivuković je naveo i da je cijena projekta 800.000 KM bez PDV-a, a cijena jeste tolika ali sa PDP-om", naglasio je ministar Rajčević.

On je pojasnio da nije riječ o aplikaciji, kako to kaže poslanik PDP-a, već o infomacionom sistemu i to je mnogo kompleksniji predmet nabavke, a tako je definisan i u tenderskoj dokumentaciji.

"Tokom postupka nabavke Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo na tenderu za ovako kompleksan projekat nije zaprimilo nijednu drugu ponudu, osim izabranog implementatora, jer su kriterijumi bili veoma striktni, što direktno dokazuje da je Stanivuković obmanuo javnost nekakvim papirom kojim je mahao na BN televiziji", rekao je Rajčević.

Ministar je podsjeto da je Stanivuković, poredeći cijenu u Srbiji i Srpskoj, rekao da je tamo samo nadogradnja veb-portala putem kojeg se pristupalo ovom informacionom sistemu koštalo oko 45.000 evra, dok održavanje sistema košta oko 46.000 evra godišnje.

"Kod njih je potpuno drugačija baza podataka i registara podataka i situacija je neuporediva, a tačne podatke o troškovima dostaviće mi kolege iz Srbije, s obzirom na to da je Stanivuković tvrdio da je taj sistem kod njih uveden besplatno", naglasio je Rajčević.

On je naveo da je jutros potpisao punomoć svom pravnom zastupniku kojim ga ovlašćuje da ga zastupa u predstojećem sporu po osnovu tužbe za klevetu protiv Stanivukovića zbog iznesenih neistina, kao i njegovih navode da je "vozač Igora Dodik" i javnog pitanja "koliko je dobio od nabavke".

Ministar Rajčević je naglasio da će u skladu sa zakonskim odredbama, putem pravnog zastupnika, pružiti mogućnost Stanivukoviću da demantuje samog sebe i javno se izvini.

"Novac dobijen od Stanivukovića po osnovu te presude planiram da doniram našim javnim univerzitetima s ciljem istraživanja fenomena 'lažnih vijesti' s obzirom na to da on korist takav nastup zbog čega je on jedan lažni političar", naveo je Rajčević.

On je poručio Stanivukoviću da se pripremi za dinamičnu sjednicu Narodne skupštine, jer ima nekoliko pitanja za njega s obzirom na činjenicu da se on predstavlja kao beskompromisni borac za pravdu.

Rajčević je poručio poslaniku SDS-a Nebojši Vukanoviću da je ponosan što je šefildski đak, kako ga on često naziva, za razliku od njega koji "posjeduje bazično znanje koje pokazuje u javnoj komunikaciji".