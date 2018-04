Raković: Islamska zajednica stala iza Dudakovića jer je i sama bila agresor

BEOGRAD - Istoričar Aleksandar Raković ocijenio je da je "Islamska zajednica u BiH bila jedan od agresora na suverenu Jugoslaviju" i da ne čudi njihova podrška generalu takozvane Armije BiH, Atifu Dudakoviću, koji je uhapšen zbog ratnog zločina nad srpskim civilima i vojnicima na području Krajini.

Raković je naveo da je "Islamska zajednice u BiH izvršila agresiju na Jugoslaviju zajedno sa separatističkim vođstvom u Sarajevu i separatistima u Hrvatskoj".

"Oni su bili pravi agresori na Jugoslaviju koja je bila lider u politici pacifizma. Oni pokušavaju da promijene karakter rata time što će sebe pokušati da prikažu kao žrtve, a zapravo su agresori", izjavio je Raković Srni.

On je dodao da je u vezi sa tim i "svrstavanje sa Dudakovićem" čije su jedinice počinile teške zločine u Krajini.

"Nema nikakvog posebnog razloga da se Islamska zajednica BiH, koja je jedna od potpisnica dokumenta protiv Islamske zajednice Jugoslavije, a samim tim agresor na tu Islamsku zajednicu i tu Jugoslaviju, uzbuđuje, jer se radi o nastavku procesa u kome je i sama dala veliku ulogu, a to je razbijanje jedne zemlje i agresija na srpski narod", objasnio je Raković.

Prema njegovim riječima, Dudaković treba da odgovara zbog onog što je učinjeno, jer su odgovarali i drugi u često nepravednim procesima.

Raković, koji je i stručnjak za vjerska pitanja, rekao je da je "islamizam politička doktrina muslimana" i da reakcija Islamska zajednica zbog hapšenja Dudakovića nije nespojiva sa njihovom vjeroispovješću.

On je dodao da je problem u tome što Islamska zajednica u BiH ne razumije, neće da razumije ili namjerno previđa da je bila "jedna od agresora na suverenu Jugoslaviju".

Kada je riječ o ulozi Islamske zajednice u BiH i sve jačem islamskom radikalizmu na tom prostoru, Raković smatra da stukture Islamske zajednice u BiH sada nemaju neku veću ulogu u jačanju islamističkih pokreta u BiH.

"Oni jačaju sami od sebe, često van delovanja Islamske verske zajednice BiH. To ne treba da zavara, jer su zapravo radikalni islamisti i Islamska zajednica u BiH na istom zadatku - utvrđivanje jedinstvenog identiteta u BiH, koji je `bosanski` i ne može biti srpski, pa čak ni hrvatski. Oni su spremni da u tom smislu napuste i svoje saveznike Hrvate", kaže Raković.

On je naveo da radikalni islamisti i Islamska zajednica u BiH, bez obzira što će u nekim trasama razilaziti, idu prema istom cilju - unitarizaciji, islamizaciji BiH, te ukidanju Republike Srpske i brisanju srpskog identiteta u BiH.

"To je činjenica sa kojom ćemo mi Srbi morati da računamo, da joj pružimo otpor i sprečimo u tim njihovim namerama da brišu srpski narod i da, kako to kažu, uvedu jedinstven bosanski identitet za narode koje žive u BiH. To je bivši reis ulema Mustafa Cerić nebrojeno puta rekao da zapravo nema Srba, Hrvata i Bošnjaka, već da su to sve Bosanci", rekao je Raković.

Sabor Islamske zajednice u BiH tvrdi da je nekadašnji komandant Petog korpusa takozvane Armije BiH Atif Dudaković, koji je osumnjičen za ratne zločine nad srpskim civilima i vojnicima na području Krajine, "časno branio BiH i narod Bosanske Krajine" i da će u sudskom procesu potvrditi nevinost.

Sabor je osudio "nasilne pokušaje mijenjanja karaktera rata i izjednačavanja žrtve i agresora", kao i da podržava rad pravosuđa BiH i "procesuiranje svih ratnih zločina u periodu agresije na BiH".