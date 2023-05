Raljić umjesto Radovića preuzeo nevidljivi SDS

BANJALUKA - Željko Raljić je novi predsjednik Gradskog odbora Srpske demokratske stranke (GO SDS) u Banjaluci.

On će pokušati da SDS vrati na banjalučku političku mapu, sa koje je ova stranka praktično nestala nakon što je izgubila jedinog odbornika u Skupštini grada Aleksandra Petkovića, koji se nedavno pridružio Narodnom frontu i Jeleni Trivić.

Raljić je na poziciji predsjednika GO naslijedio Milana Radovića, kojem već mjesecima u političkom smislu nema ni traga ni glasa.

Podršku Raljiću dala su 103 delegata, dok je njegov protivkandidat Slavko Grbić, koji je ranije već bio predsjednik GO SDS-a u Banjaluci, dobio 73 glasa.

"Želim da zahvalim svim delegatima koji su me izabrali. Bilo je jako teško izboriti se za glas više. Pred nama su brojni zadaci u kojima Gradski odbor SDS-a Banjaluka treba da izvedemo na pravi put", rekao je Raljić nakon izbora.

Podsjećanja radi, njegov prethodnik Milan Radović preuzeo je SDS u Banjaluci u februaru prošle godine, što praktično znači da je ovaj odbor za nešto više od godinu dana promijenio čak tri predsjednika.

Ako se vratimo na taj 10. februar 2022. godine kada je Radović izabran za prvog čovjeka SDS-a u najvećem gradu Srpske, mogle su se čuti poruke da s njim počinje novo vrijeme za SDS i da će se stranka vratiti na mjesto koje joj pripada.

"SDS u Banjaluci će svoju snagu pokazati na izborima, nakon čega više neće biti govora o bilo kakvom 'sunovratu'. Prošlo je vrijeme kozmetičkih promjena i velikih riječi", govorio je, između ostalog, Radović po preuzimanju funkcije.

I zaista, nakon izbora se više ne može govoriti o "bilo kakvom sunovratu", već o pravom krahu SDS-a u Banjaluci, jer su ostali i bez predstavnika u Skupštini grada.

Takođe, već mjesecima se spekuliše i da Milan Radović napušta ovu stranku, te da će i on put Narodnog fronta. Potvrde ovih informacija za sada nema.

Da li ste napustili SDS? Da li je tačno da prelazite u Narodni front? Gdje je sada Vaše mjesto u SDS-u?, pitanja su na koja su "Nezavisne novine" pokušale da dobiju odgovor od Radovića, ali ni na jedno nije odgovorio.

Milan Miličević, vršilac dužnosti predsjednika SDS-a, prisustvovao je izboru Raljića na čelo banjalučkog odbora, te mu poželio sreću u radu.

"Najvažnije je da su Banjalučani izabrali onoga u koga imaju najveće povjerenje, bez ikakvih uplitanja sa strane", poručio je Miličević za "Nezavisne novine".

On tvrdi i da je u stalnim kontaktima sa Radovićem i da je on i dalje član SDS-a.

"Gospodin Radović je još ranije obavijestio da se neće kandidovati za predsjednika GO u Banjaluci, a da će pomoći i podržati onoga koji je izabran. Mi imamo komunikaciju. On je u svojim poslovnim obavezama i ne prisustvuje ni sjednicama Narodne skupštine do daljeg. Naravno, on je član SDS-a i to je ono što ja znam. Za sva ostala pitanja treba da se obratite njemu", rekao je Miličević.

Ipak, Miličević je nedavno u razgovoru za "Nezavisne novine" priznao da SDS u Banjaluci već duži niz godina i izbornih ciklusa ima trend pada izbornog rezultata, kao i da se to isto dešava i u nekim drugim sredinama.

Za one koji prate dešavanja na političkoj sceni, SDS u Banjaluci je prava enigma.

"GO SDS-a Banjaluka spada u red neobjašnjivih prirodnih pojava", ironičan je novinar Goran Dakić.

On navodi da niko ko je iole upoznat sa stanjem u ovoj stranci nije mogao ni pomisliti da će SDS biti snažniji dok su ga vodili Ognjen Tadić i Predrag Vulin, nego Milan Radović. Prema njegovim riječima, zaključak za ovo je jednostavan.

"SDS-u definitivno ne treba jaka Banjaluka. Napravili bi do sada bar koliko-toliko solidnu organizaciju da je drugačije. Ako Krajina stane na noge, šta će onda Romanija? Vjerujem da će se SDS u Banjaluci i dalje usitnjavati dok ne bude sveden na nivo atoma. Ali i atom, srećom, može da se cijepa", kaže Dakić.

Na pitanje da li izbor Raljića može da promijeni situaciju u Banjaluci, kategorično odgovara da ne može.

"Nema političke volje unutar stranke da se Krajina osnaži. To govori da je u ovoj stranci jedino bitna unutarstranačka raspodjela fotelja. Jer, kako SDS misli bilo šta da napravi na izborima bez jake Banjaluke? To je nemoguće. A deset godina slabe ili nikakve Banjaluke je dokaz da SDS ni ne pomišlja da nešto mijenja na tom pitanju", zaključio je Dakić.