Ramo Isak tvrdi da je zaustavio rat u BiH: Dodik nas se boji (VIDEO)

Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, održao je predizborni skup u mjestu Gorica na području Zenice.

Tom prilikom Isak je kazao da su se u proteklim mjesecima u BiH događale čudne stvari

“Prije nekih sedam mjeseci malo je falilo da dođe do građanskog rata i svi oni koji sada obilaze mjesne zajednice i truju vas protiv vaših komšija, u tom momentu su pripremali svoju djecu da bježe iz Bosne i Hercegovine. Vjerujte mi, oni su uzimali karte da bježe iz Bosne i Hercegovine jer su mislili da će se desiti građanski rat i da je to neizbježno”, rekao je Isak.

Potom je kazao, poput priča iz filmova, da su on i "grupa ljudi sagledali stanje i vidjeli da možemo odgovoriti svim izazovima, te smo stali na liniju Miloradu Dodiku".

“Rekli smo mu ‘stani, ne može to, to ne može da se desi jer Bosnu i Hercegovinu nećeš da dijeliš‘, prenio je Isak poruku koju su "on i njegovi ljudi" navodno uputili Dodiku.

Potom je Isak konstatovao da Dodika sada nema ni na mapi i da se počeo ponašati drugačija kada je vidio da u BiH "ima nas koji se ne bojimo, patriota koji nisu sve prodali".

“Nedavno kaže ‘ne bojim se ja Amerikanaca, ja se bojim onih Bošnjaka, Bosanaca kojim upravlja Ramo Isak‘, citirao je lider Snage naroda izjavu predsjednika RS, prenosi Oslobođenje.

Isakov govor o ratu i zaustavljanju Dodika možete pogledati od 00:31 do 02:19 na videozapisu koji se nalazi ispod.

