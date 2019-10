Ranhel: Svi u BiH zaslužuju bolji život

SARAJEVO - Novoimenovani izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Paulo Ranhel izjavio je da želi da pomogne institucionalni, politički i demokratski napredak BiH i da mu je cilj da kroz otvoren i iskren dijalog pomogne u poboljšanju situacije jer svi u BiH zaslužuju bolji život.

On je naglasio da je više nego razočaran posljednjom odlukom Evropskog savjeta da ne otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom o članstvu u EU, ali je izrazio uvjerenje da će i to biti ispravljeno jer to hoće većina Evropljana.

"EU je apsolutno otvorena za Balkan i mislim da ćemo uskoro prevladati otpore u jednoj ili dvije zemlje. BiH i cijeli region sastavni su dio Evrope i vaše je prirodno mjesto EU", ocijenio je Ranhel za današnji "Dnevni avaz".

Ranhel je najavio da će već početkom naredne godine, nakon što bude izabrana nova Evropska komisija, posjetiti BiH i razgovarati o novoj rezoluciji Evropskog parlamenta o situaciji u BiH.

On je naglasio da će kao izvjestilac graditi mostove i na taj način pomagati Evropskom parlamentu i Evropskoj komisiji da imaju jaču ulogu.

"Nisam sanjar, nemam iluzija da će se stvari kretati brzo i da će se nešto dešavati, ali znam da možemo više pomoći. Jasno je da će moj posao biti izuzetno delikatan i težak. Izabran sam za izvjestioca BiH jer situaciju u vašoj zemlji dobro poznajem", rekao je Ranhel.