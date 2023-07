Rankić o sukobu sa Stevandićem: Iznabadao me glavom i istjerao iz kabineta

BANJALUKA – Maršnuo me je desetak puta, istjerao me je iz kabineta nabadanjem glave o glavu i tijelom me je istjerao u drugu prostoriju.

To mu je bilo malo, pa me istjerao u treću prostoriju. Na kraju mi je psovao majku dva tri puta i na kraju rekao da ću ga upamtiti.

Ovo za "Nezavisne novine" tvrdi potpredsjednik Narodne skupštine RS Petko Rankić, komentarišući informacije da se juče u prostorijama parlamenta Srpske verbalno i fizički sukobio sa predsjednikom NS RS Nenadom Stevandićem.

Rankić tvrdi i da se Stevandić od početka ponašao bahato i da nisu tačne izjave koje je prvi čovjek Parlamenta iznio u javnost povodom ovog događaja.

"To što on priča, on laže. Ja sam juče uzeo advokata, prijavio sve policiji i više neću da dajem izjave iz razloga što policija još nije uzela sve izjave od svjedoka koji su tu bili. Čekam i da tužilaštvo uradi svoj dio posla i onda ću dati konačnu izjavu", rekao je Rankić.

Stevandić sa druge strane nije odgovarao na naše pozive, ali se o ovom pitanju oglasio odmah juče putem svog Twiter profila, priznavši da je Rankiću naložio da izađe iz kabineta.

"Danas sam naložio potpredsjedniku NS RS Petku Rankiću da izađe iz mog kabineta jer sam prekinuo sastanak radi njegovog ponašanja i ometanja rada. Poslušao je nakon mog insistiranja. Spinuju se 'senzacionalne informacije' pa da se zna istina", napisao je Stevandić.

Dodao je da ne podnosi bahate osobe, primitivce i slično.

O slučaju se oglasila i Policijska uprava Banjaluka. Uz navođenje inicijala, saopštili su da Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi sa prijavom lica P.R. iz Bratunca.

"Policijskoj upravi Banjaluka 17. jula 2023. godine oko 13.05 časova, P.R. je telefonski prijavio da je u Kabinetu predsednika Narodne skupštine Republike Srpske imao problema sa predsjednikom Narodne skupštine N.S.. Na okolnosti događaja od prijavitelja je uzeta izjava na zapisnik", rečeno je iz PU Banjaluka.

O ovom događaju je obaviješten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se, kako su naveli iz banjalučke policije, nije mogao izjasniti ima li elemenata krivičnog djela, te je naložio policijskim službenicima da se Okružnom javnom tužilaštvu dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.