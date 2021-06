Rasipali novac dok je privreda bila na koljenima

SARAJEVO - Institucije vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ponašaju se bahato i u vrijeme pandemije korona virusa i u momentu kada su mnogi privrednici u ovom entitetu bili na koljenima potrošile su više od 2,8 miliona KM na ugovore o djelu, razne reprezentacije i rad kojekakvih komisija.

Stav je ovo parlamentaraca, ekonomskih i političkih analitičara u Federaciji BiH, koji ističu da su novac umjesto na sanaciju ekonomskih neprilika oni trošili na sebe. Netransparentnost trošenja javnog novca pokazalo je nekoliko revizorskih izvještaja za pojedina ministarstva u Vladi FBiH, te urede predsjednika i dopredsjednika FBiH. Revizori institucijama zamjeraju i činjenicu da se novac trošio na neke privrednike koji su otpuštali radnike, pa je FBiH morala plaćati tom privredniku i otpušenom radniku preko Zavoda za zapošljavanje.

Za parlamentarce, ali i analitičare posebno je iritirajuća činjenica da su uredi predsjednika i potpredsjednika FBiH, ali i neki parlamentarci, na putovanja u prošloj godini, kada je pandemija korone bila u jeku, potrošili skoro 214.000 KM, a na reprezentaciju najmanje 61.000 KM.

Aner Žuljević, delegat u Domu naroda FBiH, ističe za "Nezavisne novine" da politika nije pokazala nimalo senzibiliteta kad je bilo najpotrebnije za građane. Po njegovom mišljenju, sramotno je ovakvo bahato trošenje novca poreznih obveznika umjesto da ga štede.

"Osim što su trošili, izuzetno su se potrudili da taj novac dijele netransparentno po kriterijima uredbi o pomoći. To je ona uredba koju su kolokvijalno nazvali Uredba 2, a za koju sam govorio još u 10. mjesecu prošle godine da se radi o većoj pljački nego što su respiratori i da su respiratori 'kamilica' za tu priču, jer za njih je 'isparilo' 10 miliona KM javnog novca, a ovdje se radi o 88 miliona KM koje su dijelila četiri ministarstva. I nažalost, revizija je potvrdila sve što sam govorio tada, da će se novac podijeliti 'gazdama' koje su otpustile sve radnike i da će se stvoriti zakonski okvir za bahato bogaćenje", rekao je Žuljević.

Ističe da su se kriteriji pravili kako bi se pogodovalo pojedinim privrednim subjektima koji su potrošili taj novac, a prethodno su otpustili radnike, pa je tako novac građana dva puta potrošen.

"Mene je ministrica Đapo tužila za klevetu i tražila nadoknadu za duševnu bol zato što sam jasno ukazivao da je uredba lopovska i diskriminatorna. I dan-danas to tvrdim i Ured za reviziju je to potvdio", kazao je Žuljević te dodao da bi u svim zemljama ovo bio skandal bez presedana. Kaže da je Ured za reviziju FBiH revizijom rada četiri ministarstva u FBiH utvrdio da je novac trošen netransparentno, te je sad ovo posao za tužilaštva.

Husein Rošić, poslanik SDA u Predstavničkom domu FBiH i predsjedavajući Komisije za finansije i budžet, kaže za "Nezavisne novine" da nije uspio pročitati taj izvještaj, ali ako se potvrdi to što se govori, po njegovom mišljenju, to je svakako bahatost u doba kada smo imali potpuni lockdown i ograničena putovanja, a da se na njih trošio toliki novac.

"Biće interesantno poslušati njihova obrazloženja. Tražićemo da se o ovome raspravlja u parlamentu", rekao je Rošić.

Mirsad Isaković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zenici i finansijski stručnjak, za "Nezavisne novine" kaže da nije pročitao rezvizorske izvještaje, ali da je jasno da "kad bi našoj vladi dali saharsku pustinju, ona bi ostala bez pijeska".

"Postoje sredstva, ali ako ništa ne radite, sredstva ne možete koristiti. Kako ćete trošiti novac na putovanja ako ne možete putovati? Očito je u pitanju nehat, a vlasti niko ništa ne može. Imamo vladu koja je sedam godina na vlasti i troši budžetska sredstva bez kontrole", rekao je Isaković.

Slavo Kukić, univerzitetski profesor, za "Nezavisne novine" je rekao da prvom čovjeku Ureda za reviziju FBiH ne predstoji svijetla budućnost.

"Slušao sam ministricu Editu Đapo i ministra Nermina Džindića i uhvatila me muka kako ne prezaju od toga da čitaju lekciju i revizorima da napamet rade. I to je pokazatelj o kakvoj vlasti se radi. To je pokazatelj apsulutne neodgovornosti i nespremnosti da se dijeli stanje u kojem društvo jeste. To je pokazatelj apsolutne bahatosti i apsolutne sigurnosti da se političkoj oligarhiji ne može ništa dogoditi, ma šta činili", kazao je Kukić.

"Finansijsku pomoć smo privrednim subjektima podijelili kako je trebalo", uvjerava Edita Đapo, federalna ministrica okoline i turizma. Dodala je da se revizorskim izvještajima nanosi šteta ministarstvima, ali i privrednicima koji se u njemu navode. Po njenom mišljenju, revizija je trebalo da konstatira rad Ministarstva i vidi da li su podijelili novac prema kriterijima.

"Ja tvrdim da jesmo", ističe Đapo.

Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, rekao je da su imali obavezu da raspišu javne pozive, koji su trajali 21 dan, da su se odredili prema pristiglim zahtjevima te da su podršku dobili i poljoprivredni proizvođači.

Ministar saobraćaja i komunikacija FBiH Denis Lasić smatra da su prozvana ministartva, kao i Vlada dali veliki odgovor u borbi protiv pandemije.

Kako kaže, bez obzira na to što su etiketirani i pravdaju se, postavljaju pitanje zna li Vijeće ministara da je korona virus bio prisutan u BiH.