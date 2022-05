Rasparčavanje BiH nemoguća misija

SARAJEVO, BANJALUKA - Nikakva teritorijalna reorganizacija BiH neće proći, poručuju bošnjački poslanici u parlamentu BiH nakon što je takav prijedlog iznio delegat u Domu naroda BiH Bariša Čolak (HDZ).

Čolakova najnovija izjava je, naime, protumačena na način da će njegova stranka u parlamentarnu proceduru dostaviti prijedlog za novo institucionalno i teritorijalno reorganizovanje BiH.

Čolaku je, naime, postavljeno pitanje da li će Hrvatski narodni sabor (HNS) dostaviti svoj prijedlog izmjena Ustava BiH i zakona kojim bi bilo definisano novo institucionalno i teritorijalno reorganizovanje BiH, na šta je on odgovorio da će ta tema biti aktuelizovana.

"Ne znam kad će to biti i kako će biti, ali u svakom slučaju će se ta tema aktuelizirati, to je nedvojbeno. Čak i kada ne bi bilo ovakve trusne političke situacije u BiH, mislim da moramo ozbiljno razgovarati jer previše dugo vremena je prošlo od Dejtona do danas, a mi stagniramo i ne idemo naprijed", rekao je Čolak.

S druge strane, Alma Čolo, poslanik SDA u Predstavničkom domu BiH, kaže da ne zna šta HDZ planira, ali je, ističe, teritorijalna organizacija BiH definisana Ustavom.

"Šta bi sad HDZ mogao predložiti - neku potpuno drugačiju teritorijalnu organizaciju BiH. Ja stvarno ne bih željela niti voljela da prejudiciram. Država se sastoji iz dva entiteta i distrikta, i tako je u Ustavu. Sad ići s nekim novim prijedlogom teritorijalne organizacije moguće je jedino promjenom Ustava. Ja ne vidim ni političku volju ni političku želju da se to radi, a ne vidim ni političku potrebu, pravo da vam kažem. Ovako malu zemlju dijeliti još više mislim da nema ni smisla, a ni opravdanja", navela je Čolo u izjavi za "Nezavisne novine".

Poslanik Enver Bijedić (Klub poslanika DF) kaže da nova teritorijalna organizacija BiH, ako bi se radila samoinicijativno, predstavlja rušenje Ustava i krivično djelo, a ako bi to išlo na parlament, legalno je i legitimno, ali ne može proći.

"Nema teorije da to prođe. Za takvu jednu stvar trebaju dvije trećine glasova. Neki će se onda buniti i reći: čemu svi napori i međunarodne zajednice da ovu zemlju održi u ovom formatu da bi neko to sad mirnim putem podijelio. A mirna podjela BiH je nemoguća", ocijenio je Bijedić za "Nezavisne novine".

Nenad Stevandić, šef Srpskog kluba u Predstavničkom domu BiH, kaže da problemi u Federaciji BiH treba da budu riješeni upravo u tom entitetu.

"Oni treba da se dogovore bez nas, ali van toga mi branimo princip da niko nijednom narodu ne može oduzimati prava ili birati njegove predstavnike, odnosno lažne predstavnike", rekao je Stevandić te podsjetio na izbor Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

On je istakao da mogućnost novih rješenja u BiH dolazi u obzir isključivo bez zahvatanja teritorije ili ustavnopravnog statusa Republike Srpske. Na pitanje je li moguća teritorijalna reorganizacija BiH, Stevandić je dao zanimljiv odgovor.

"Pa, recimo, ne bi bilo loše da imamo jedan srpski kanton. Zašto ne?", rekao je Stevandić za "Nezavisne novine".

Čolak je, inače, gostujući na BHT-u na opasku da bi se, ako njihov prijedlog ne stigne u parlamentarnu proceduru, sve ostalo smatralo nelegalnim aktivnostima, rekao da tu treba napraviti i pravne i političke korake.

"Bez imalo dvojbe, ti koraci moraju biti u skladu s evropskim standardima, međunarodnim konvencijama i naravno s Ustavom BiH. Sve drugo bi vodilo nečemu što može proizvesti još veće tenzije u BiH. Svjesni smo da to ne možemo sami napraviti, da za to treba politička volja i drugih u BiH, ali zaista cijenimo da je previše vremena prošlo i ništa se nije napravilo", rekao je Čolak.