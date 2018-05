Rasprava o Novalićevom zahtjevu: Srpski narod ugrožen u Federaciji

SARAJEVO - Srpski narod je u Federaciji BiH (FBiH) faktički ugrožen, posebno u pojedinim kantonima, na najbrutalniji način kroz najviše pravne akte, rekao je advokat Nedim Ademović, pravni zastupnik federalnog premijera Fadila Novalića pred Ustavnim sudom FBiH, o njegovom zahtjevu za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba ustava četiri kantona sa ustavima BiH i FBiH.

Ademović je rekao da je trenutno u pojedinim kantonima, čiji su ustavi osporeni, situacija takva da Srbi nisu ni konstitutivni, niti su pripadnici nacionalnih manjina.

"To je sramota za BiH gdje su Srbi uvijek bili državotvoran narod", rekao je Ademović danas novinarima u Sarajevu nakon javne rasprave pred Ustavnim sudom FBiH o zahtjevu Novalića i jedne trećine poslanika u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) za utvrđivanje ustavnosti pojedinih odredaba ustava HNK-a, Zapadnohercegovačkog, Posavskog i Livanjskog kantona za koje podnosioci tvrde da ne priznaju ustavnopravnu konstitutivnost srpskog naroda, ravnopravnost srpskog jezika, ćirilicu i "bosanski jezik".

Ademović je istakao da je tužno što se danas pred Ustavnim sudom FBiH moralo ponovo argumentovati da pojedini kantoni u FBiH ne priznaju Srbe kao konstitutivan narod, ne priznaju njihov tradicionalni jezik i pismo u BiH.

"Jednostavno ne žele da odstupe od svog etnonacionalnog principa gdje sebe doživljavaju kao jedini konstitutivni narod, a druge čak ne tretiraju ni kao pripadnike nacionalnih manjina", konstatovao je Ademović.

Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNK i delegat u Domu naroda FBiH Vesna Saradžić izjavila je Srni da je Ustav HNK diskriminatorski kada je riječ o konstitutivnosti Srba u tom kantonu, izrazivši očekivanje da će Ustavni sud FBiH donijeti pozitivnu odluku.

Ona je navela da Ustav HNK-a nikada nije usaglašen sa nametnutim amandmanima visokog predstavnika za BiH o konstitutivnosti naroda.

"To nije samo pitanje jezika, pisma, same konstitutivnosti. To je nešto što je bitno za građane srpske nacionalnosti u HNK, a to je da oni budu dio rješavanja važnih životnih pitanja, jer Srba trenutno nema kada se raspravlja o budžetu, zapošljavanju, bilo čemu što je važno u svakodnevnom životu i za budućnost Srba", naglasila je Saradžićeva.

Ona tvrdi da u stvarnom životu u HNK nema ravnopravnosti Srba sa ostala dva konstitutivna naroda.

"To je osporavanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, što je neprimjereno u 21. vijeku", ukazuje Saradžićeva.

Prema njenim riječima, u HNK-u "je sve podijeljeno i pomnoženo sa dva, a sa tri ništa".

Saradžićeva kao primjer navodi da se službene novine HNK štampaju samo na dva jezika.

"Skoro će dvije godine kako sam uputila amandmane na Ustav HNK-a. Već dugo nema odgovora Vlade HNK-a, odnosno nema potrebnog mišljenja da bi se krenulo u tu promjenu", konstatuje Saradžićeva.

U javnoj raspravi Ademović je obavijestio Ustavni sud da podnosilac zahtjeva odustaje od dijela zahtjeva koji se odnosi na Livanjski kanton jer je naknadno utvrđeno da su odredbe njegovog ustava usklađene sa Ustavom FBiH i Ustavom BiH.

On je zatražio da Ustavni sud FBiH donese prelazna rješenja koja bi ostala na snazi dok ne stupe na snagu izmjene i dopune ustava HNK-a i Posavskog kantona, a najduže šest mjeseci od dana stupanja na snagu presude.

Zamjenik predsjedavajućeg Ustavnog suda FBiH Šahbaz Džihanović saopštio je da će objedinjena odluka o oba zahtjeva biti donesena naknadno, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.