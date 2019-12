Rasprava o budžetu za 2019. godinu: Donose budžet za godinu koja je na isteku

​Poslanici su prihvatili budžet za 2019. godinu u prvom čitanju, a u toku je rasprava o ovom dokumentu u drugom čitanju.

Parlamentarci su danas raspravljali i o Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu koji je utvrdilo Predsjedništvo BiH 31. jula.

Denis Zvizdić, predsjedavajući Doma, predložio je da se nakon prvog čitanja, ovaj prijedlog odmah razmatra i u drugom čitanju, što je ovaj dom i prihvatio.

Jasmin Emrić (A-SDA) teško je raspravljati o budžetu i njegovom izvršenju za godinu koja je na izmaku.

„Čini mi se da je ovo sve prošlost. Nismo godinu dana ništa radili i sada imamo ono što smo posijali. Ne usudim se sve ovo podržati, jer ne znam čemu sve ovo vodi, u ovim dokumentima vidimo besmisao našeg političkog djelovanja koje je u Evropi jedinstveno“, rekao je Emrić.

Upozorio je i na nelogičnosti u ovom dokumentu.

Dragan Mektić (SDS) postavio je pitanje šta je svrha ovog budžeta i usvajanja ovog budžeta.

„Kakva je svrha ovog dokumenta, hoće li on biti usvojen do kraja ove godine. To je rezultet jedne nepotrebne blokade određenog broja poslanika koji su blokirali rad, a u međuvremenu primali velike plate za to što nisu ništa radili“, kazao je Mektić.

Nermin Nikšić (SDPBiH) isitče da Vijeće minsitara nije odgovorno što Parlament nije radio, te da sada ne postoji ni jedan opravdan razlog da odlučujemo o nečemu što je iza nas.

„Glasaćemo protiv prijedloga Budžeta, a svoj doprinos ćemo dati kada bude rasprava o budžetu za narednu godinu“, rekao je Nikšić.

Zukan Helez (SDP) konstatovao je da se puno troši na vozni park, mnogo više nego što to čine razvijene zemlje.

„Treba smanjiti i stimulaciju zaposlenima u institucijama. Ovdje ljudi koji rade osam sati dobiju stimulaciju. Ponavljaju se jedna te ista imena, troši se puno na reprezntacije i telefone. Podsjeća da je u istom tom vremenu potišlo 100.000 mladih ljudi“, rekao je Helez.

Dženan Đonlagić (DF) isitče da bezobzira na opravdane vremenske nelogičnosti kada je u pitanju donošenje budžeta za 2019. godinu cijenim da je važno okončati budžetsku proceduru.

„Ono što niko nije spomenuo u diskusijama, u ovom tekstu je predviođeno povećanje okvira budžetskog za 16 miliona KM. Dakle imamo rast za 2019, a taj rast je predviđen za uvećanje primanja policajaca koji rade u policijskim organima u institucijama BiH i na taj način se ispravlja nepravda i po meni je to ključni razlog zašto treba podržati ovaj dokument“, rekao je Đonlagić, te dodao da će za to budžet od DF-a dobiti podršku.

Mirka Pekić (PDP) kaže da ovaj budžet moramo završiti kako bi otpočeli novu godinu i donijeli novi budžet.