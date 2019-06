Rasprava u Predstavničkom domu moguća, ali bez odlučivanja

SARAJEVO - Nakon višemjesečne blokade postoji mogućnost da sutra bude održan nastavak hitne sjednice Predstavničkog doma BiH.

Iako su poslanici SNSD-a, ali i Srpskog kluba u Predstavničkom domu BiH najavili da neće učestvovati na sjednici, izvjesno je da će se četiri poslanika iz Republike Srpske u ovom domu pojaviti, i to Branislav Borenović (PDP), Mira Pekić (PDP), Dragan Mektić (SDS) i Adil Osmanović (SDA). Još je neizvjesno da li će sjednici prisustvovati Mirko Šarović (SDS), koji je juče "Nezavisnim" rekao da još razmišlja šta će uraditi. Bez obzira na to hoće li se Šarović pojaviti ili ne, sjednica može biti održana s obzirom na to da se radi o drugom krugu glasanja kada je potrebno deset ruku protiv iz Republike Srpske, a njih ne bi bilo i da su poslanici SNSD-a i Srpskog kluba na sjednici, jer je njih devet.

Staša Košarac, predsjednik Kluba poslanika SNSD-a, rekao je "Nezavisnim" da nema Savjeta ministara BiH, znači nema ni definisane parlamentarne većine.

"Ne možemo raspravljati o migrantskoj krizi, dati zadatke Savjetu ministara, odnosno ministru koji četiri godine nije radio svoj posao, a sad bi u Predstavničkom domu BiH on sam sebi davao zadatke. Takođe, ne želimo raspravljati o pravosuđu na način koji to želi SDA, koja bi da pod svoju kontrolu stavi pravosuđe. Mi nismo zadovoljni radom pravosuđa na nivou BiH", kazao je on.

Nenad Stevandić, predsjedavajući Srpskog kluba, ističe da već osam mjeseci traju pokušaji SDA i DF-a da bude blokiran izbor Savjeta ministara po izbornom rezultatu i stavu naroda Republike Srpske, poručivši da RS to neće dozvoliti.

Borislav Borenović, poslanik PDP-a, rekao je juče "Nezavisnim" da očekuje da se njegove kolege iz kluba pojave na istoj. Saša Magazinović, šef Kluba poslanika SDP-a, uvjeren je da će sjednice biti, dok njegov kolega iz DF-a Dženan Đonlagić, ističe da Parlamentarna skupština BiH nije do kraja konstituisana i nema legitimitet da donosi odluke.

"Pretpostavljam da će se otvoriti mogućnost rasprave, ali ne i odlučivanja", kazao je Đonlagić za "Nezavisne".

Adil Osmanović, šef Kluba SDA, kazao je da će poslanici iz te stranke biti na sjednici i da politika treba da odluči o formiranju Vijeća ministara.

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, poručio je juče da BiH ulazi u duboku krizu i da u ponedjeljak, 1. jula, ističe privremeno finansiranje institucija BiH, te pozvao na hitno formiranje vlasti.

"Prije sedam-osam dana imali smo jednu pripremu da ubrzano dođemo do predsjedavajućeg Vijeća ministara, no opet se oko toga stalo. Rekao bih da neko vještački želi držati ovakvu jednu krizu", kazao je Čović novinarima u pauzi sjednice Predsjedništva HDZ-a u Mostaru. Dodao je da Borjani Krišto ističe mandat predsjedavajuće Predstavničkog doma BiH za mjesec dana, a da bi naredni predsjedavajući trebalo da bude Denis Zvizdić.

"Pitao sam ga - Denise, kako misliš biti u bilo kakvoj funkciji u Vijeću ministara, a morat ćeš biti predsjedavajući u Zastupničkom domu. Jedno sa drugim je neprihvatljivo pa smo kazali da idemo to ubrzano rješavati", izjavio je Čović.

Povučena apelacija Borjane Krišto

Dragan Čović je rekao juče da je povučena apelacija koju je predsjedavajuća Predstavničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto uputila Ustavnom sudu FBiH.

Riječ je o odredbi prema kojoj se iz svakog kantona bira najmanje jedan izaslanik svakog konstitutivnog naroda i ostalih u Dom naroda Parlamenta FBiH.

"To bi bio naš doprinos da vodimo raspravu s partnerima o izbornom zakonodavstvu", naveo je Čović.

On je prenio i stav Predsjedništva HDZ-a BiH o tome da institucije BiH ne odgovaraju na zadatke u vezi s migrantskom krizom.

Borjana Krišto (HDZ), predsjedavajući Predstavničkog doma, sazvala je za danas nastavak druge hitne sjednice ovog doma, na čijem je dnevnom redu situacija u pravosudnim institucijama BiH s akcentom na obaveze iz preporuka Evropske komisije. Hitna sjednica prekinuta je 14. juna jer nije bilo dovoljno poslanika iz Republike Srpske za usvajanje dnevnog reda. Sazivanje hitne sjednice tražilo je 14 poslanika iz SDP-a, SBB-a, Naše stranke, SDS-a, PDP-a, A-SDA, PDA i Nezavisnog bloka.