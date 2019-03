Ratko Mladić dočekao 77. rođendan u dobrom raspoloženju

BEOGRAD - General Ratko Mladić dočekao je 77. rođendan u haškom pritvoru raspoložen, pozitivan i dobro se drži, rekao je Srni njegov sin Darko Mladić.

"Čuli smo se jutros. Majka je otišla tamo i zajedno provode ove dane oko njegovog rođendana", naveo je Darko Mladić.

On je dodao da su generalu Mladiću njegovi unuci poslali poklone, pisma i čestitke sa željom da se što prije vrati.

"Razgovarao je i sa mojim najmlađim sinom. Dobro se drži, neće da priča mnogo o tome. Njegovo stanje je nepromenjeno. Dosta je pozitivan, raspoložen. Čim je majka tamo, odmah je raspoloženiji", rekao je Darko Mladić.

On kaže da general Mladić nema nikakvih specijalnih poruka za svoj rođendan.

"Da se čuvamo, i to je to. To je što se tiče ličnih i porodičnih poruka. Nismo pričali o širem kontekstu", rekao je Darko Mladić.

On je podsjetio da se još čeka odluka haškog mehanizma na zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na privremenu slobodu kako bi posjetio grobove najmilijih u Srbiji i Republici Srpskoj.

Ratko Mladić rođen je na današnji dan 1942. godine u selu Božinovići, u opštini Kalinovik.

Od 1991. do 1995. godine imao je važnu ulogu u ratovima u Hrvatskoj i BiH. Bio je komandant Vojske Republike Srpske.

General Mladić je 12. maja 1992. odlukom Narodne skupštine Srpske Republike BiH u Banjaluci, na prijedlog nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, imenovan za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i na toj funkciji je ostao do 1996.

Haški tribunal ga je optužio da je odgovoran za ratne zločine u Srebrenici 1995. godine, kao i druge ratne zločine između 1992. i 1995. godine, zločine protiv čovječnosti i kršenje običaja ratovanja.

Od 1995. godine do 2011. se nalazio u bjekstvu. Za to vrijeme bilo je više pokušaja hapšenja, ali su svi završeni bezuspješno.

Uhapšen je 26. maja 2011. u Lazarevu kod Zrenjanina. Njegovo hapšenje i izručenje radi suđenja za ratne zločine često se navodilo kao uslov Srbiji za pomoć i saradnju od EU i SAD.

Haški tribunal je 22. novembra 2017. godine osudio generala Mladića na doživotnu kaznu zatvora, na šta je njegova odbrana uložila žalbu.

General Ratko Mladić nosilac je Ordena za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordena Narodne armije sa srebrnom zvijezdom, Ordena za vojne zasluge sa zlatnim mačevima i Ordena bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem.