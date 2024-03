Reagovala Delegacije EU u BiH: Žalimo što se rukovodstvo RS odlučilo za podizanje tenzija

SARAJEVO - Žalimo što se rukovodstvo Republike Srpske odlučilo za podizanje tenzija, uključujući predlaganje niza radnji koje narušavaju ustavni poredak Bosne i Hercegovine, funkcionalnost njenih institucija i temeljne slobode. Ovaj izbor ne samo da šteti interesima građana, već djeluje i kao prepreka na putu BiH prema EU, navela je Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u objavi na mreži X komentarišući zaključke koje je usvojila Narodna skupština RS.

"Zeleno svjetlo za pristupne pregovore je pokazalo da dijalog umjesto eskalacije daje rezultate. Još nije kasno da se vratimo za pregovarački sto", dodali su iz Delegacije EU.

