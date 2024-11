Reagovali advokati optuženih prosvjetnih radnika

SANSKI MOST - Advokatska kancelarija Edise Mahić Alagić i Nermina Trožića, koja zastupa prosvjetne radnice iz Sanskog Mosta koje su optužene za krivična djela nesavjesnog rada u službi te sprečavanje i neizvršavanje mjera za zaštitu maloljetnika, u izdatom saopštenju navodi kako se optužnicom ne može dokazati počinjenje krivičnog djela.

Podsjetimo Tužilaštvo USK podiglo je, a Općinski sud u Sanskom Mostu jučer potvrdio optužnicu protiv direktorice Osnovne škole "5. oktobar" u Sanskom Mostu Azre Delalić (46), pedagogice Dževide Hasić (47) i učiteljice Asmire Delić (44), a ovaj slučaj je izazvao veliko zanimanje ovdašnje javnosti. "Optuženima se stavlja na teret da su krivična djela učinile iz nehata, međutim Krivični zakon FBiH ne predviđa kažnjavanje za nehat za krivična djela koja su našim branjenicima stavljena na teret. Zakon traži umišljaj i zaista je zabrinjavajuća činjenica da iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona dolaze ovakve optužnice“, navode advokati.

Također, ističu kako istraga koja je prethodila optužnici, po mišljenju odbrane, nije bila temeljita, efikasna i zakonita, te da činjenice koje su išle u korist njihovim branjenicama nisu detaljno ispitane.

"Optužene su svoj posao u odgojno-obrazovnoj ustanovi obavljale savjesno i u skladu sa propisima, tako da odbrana ne vidi bilo kakve propuste, a posebno ne propuste takve prirode da isti u sebi sadrže elemente bića krivičnog djela. Mi smo iskoristili zakonsko pravo ulaganja prethodnih prigovora na potvrđenu optužnicu u kojima upravo ističemo nedostatke formalno pravne prirode i u skorije vrijeme očekujemo odluku suda“, kažu advokati optuženih, navodeći da će, ukoliko prigovori budu odbijeni, postupak nastaviti u redovnoj proceduri i dokazati nevinost svojih klijenata. Podsjetimo, Tužilaštvo USK tereti Azru Delalić da je kao direktor navedene škole tokom školske 2022. godine i u prvoj polovini školske 2023. godine, ignorirala prijave vršnjačkog nasilja prema maloljetnom učeniku škole, kao i da nije poduzela mjere i radnje kako bi se nasilje zaustavilo, što je rezultiralo ponovnim i učestalim nasiljem prema maloljetnom učeniku od strane vršnjaka, narušavanjem psihičkog zdravlja i duševnim patnjama, odnosno težim povredama njegovih prava, piše u objavi Tužilaštva USK.

Dodaje se da njima, između ostalog, stavlja na teret da su oštećenog maloljetnika najmanje šest puta odvodile u prostorije biblioteke za vrijeme nastave i ispitivale o tim događajima.

"Od toga su dva puta zaključavale prostorije biblioteke, a ta ispitivanja su trajala od sat do sat i po vremena, prilikom kojih su galamile na oštećenog, govorile mu da je on uzrok problema koje ima sa drugim učenicima, te da će dobiti ukor i biti izbačen iz škole, te da on i njegov otac uništavaju ugled škole i grada, pa je usljed takvog čestog i kontinuiranog zlostavljanja od strane optuženih i izloženosti vršnjačkom nasilju zadobio duševne patnje jakog inteziteta", navodi Kantonalno tužilaštvo USK.

Ističe se da će osnovanost optužnice dokazivati saslušavanjem svjedoka, vještaka, kao i izvođenjem materijalne dokumentacije.

