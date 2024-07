Reagovao Dodik: FBiH "gori" zbog blokade SDA, Marfiju se priviđam

BANJALUKA – Ili se EU preselila na američki kontinent, ili su SAD danas postale članica EU? Ako se to nije desilo, ne vidim nikakvu logiku da se Marfi bavi evropskim integracijama BiH i Planom rasta, poručio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, reagujući na saopštenje Ambasade SAD u BiH o Reformskoj agendi.

Naime, iz ambasade su optužili Dodika da je sedmicama blokirao odobravanje Reformske agende.

"Uzgred, ili Marfi nema televizor, ne čita novine i nema pristup internetu, ili je toliko postao opsjednut sa mnom da me vidi i tamo gdje me nema. Federacija 'gori' zbog blokade koju je učinila SDA, a Marfiju se ja priviđam. Ako ikako možeš, prođi me se", naveo je Dodik u objavi na mreži "X".

Или се ЕУ преселила на амерички континент, или су САД данас постале чланица ЕУ? Ако се то није десило, не видим никакву логику да се Марфи бави европским интеграцијама БиХ и Планом раста. Узгред, или Марфи нема телевизор, не чита новине и нема приступ интернету, или је толико… — Милорад Додик (@MiloradDodik) July 25, 2024

Podsjećamo, nakon što Bosna i Hercegovina nije uspjela usaglasiti tekst Reformske agende, iz Delegacije EU su poručili da je velika vjerovatnoća da BiH neće nakon ljeta dobiti prvu bezuslovnu ratu predfinansiranja od 7 posto, odnosno 70 miliona evra.

