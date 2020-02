Reakcije delegata Doma naroda PSBiH o odluci predstavnika RS

​SARAJEVO - Predstavnici Republike Srpske na nivou Bosne i Herecegovine obustaviće svoj rad u odlučivanju po bilo kojem pitanju iz nadležnosti organa BiH do usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu BiH, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija - rečeno je nakon današnjeg sastanka zvaničnika RS, pojedinih institucija i predstavnika parlamentarnih stranaka sa sjedištem u Srpskoj.

Delegat u Domu naroda državnog parlamenta Lidija Bradara je, uz napomenu da nije vidjela potpunu informaciju o navedenom sastanku u Banjaluci, jer je bila na sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda, izjavila novinarima da joj je žao zbog toga.

"Ali očito, to je političko sredstvo koje koriste u ovom trenutku iz RS, iako ja mislim da uvijek trebamo razgovarati i odlučivati u institucijama BiH", navela je Bradara.

Delegat u Domu naroda PSBiH Amir Fazlić je takođe kazao novinarima do još nije vidio tu odluku, jer je i on bio na sjedici komisije Doma naroda državnog parlamenta, ali da misli da ta odluka ne doprinosi razvoju demokratske prakse u BiH i da je to jedno političko uslovljavanje.

Po njegovim riječima, to nije dobra odluka.

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić je u Sarajevu izjavila novinarima da se ovom odlukom RS praktično obustavlja odlučivanje u institucijama BiH "sve do donošenja ustavnog zakona".

Po njenim riječima, na različite načine je Republika Srpska pokušavala "da se rad Ustavnog suda stavi u određeni kontekst u zakon".

"Nismo to uspjeli i očito je ovo postala jedina mjera da se pristupi što prije uređenju ove materije i odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda BiH", navela je Majkić.

Na današnjem sastanku u Banjaluci odlučeno je da će predstavnici Republike Srpske na nivou BiH obustaviti svoj rad u odlučivanju po bilo kojem pitanju iz nadležnosti organa BiH do usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu BiH, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija.

Predstavnici iz RS ovaj stav su zauzeli nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je proglasio neustavnim Zakon o poljoprivrednom zemljištu RS.

Takođe, zaključili su da je neophodna hitna sjednica Narodne skupštine RS na kojoj će raspravljati o odlukama Ustavnog suda BiH.

Na sastanku koji je održan u Palati RS, osim predstvanika vladajuće koalicije u RS, prisustvovali su i opozicionari te ministar poljoprivrede Boris Pašalić i predsjednik Ustavnog suda RS Džerard Selman.