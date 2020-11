Reakcije na Inckovu najavu: Nametanje zakona vodi BiH u nestabilnost

SARAJEVO, BANJALUKA - Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, rekao je da je spreman nametnuti zakon o zabrani negiranja genocida u BiH ukoliko on ne bude usvojen do 11. jula 2021. godine, međutim sudeći prema prvim reakcijama iz Republike Srpske od toga neće biti ništa, a i ako ga kojim slučajem nametne teško da će se poštovati i samo će dovesti do nove političke nestabilnosti u zemlji.

"Sve evropske zemlje imaju zakon o zabrani negiranja Holokausta. U mojoj zemlji je jedan engleski istoričar dobio tri godine zatvora jer je rekao da Holokaust ne postoji", rekao je Incko.

Inače, Incko je još ranije najavio da će BiH 2020. godine imati zakon o zabrani negiranja genocida, međutim do danas tog zakona još nema, a svi raniji pokušaji u parlamentu BiH da se to uradi su propali.

"Da budemo potpuno jasni - ja sam spreman", rekao je Incko.

Milorad Dodik, predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH, poručio je da Incko više ništa ne može da nametne niti ima razloga, te je ocijenio da to zapadna Evropa ne može da prihvati.

"Njega nešto spopali u Sarajevu i on odmah počne da reaguje kao iz vedra neba. Vjerovatno oni u Sarajevu to od njega traže", rekao je Dodik.

Istakao je kako ne misli da Incko može nešto da nametne, te da i ako nametne nema razloga za to.

"Ipak je on olupina u smislu da je prošlost, a da li će uspjeti s tim njegovim - vidjećemo", izjavio je Dodik.

Dodao je da smatra da je prošlo vrijeme i da zapadna Evropa to ne može da prihvati.

"Kakva je to priča da na silu nekome nešto namećete?! Da li to u Evropi tako rade", upitao je Dodik.

On je ocijenio da se od Incka svašta može očekivati i da je, prema njegovim riječima, izgubio kompas.

"On hoće da se vrati da dobije još koju godinu mandata i spreman je da se dodvori muslimanima, od kojih vjerovatno prima već ozbiljne apanaže", istakao je Dodik.

Nenad Stevandić, predsjednik Srpskog kluba u Predstavničkom domu parlamenta BiH, rekao je da Incko treba da pođe od broja Srba u Sarajevu, koliki je on danas i koliki je bio, zatim od broja Srba u Srebrenici pa od Jasenovca, Stare Gradine, Prebilovaca i ako mu to bude ishodište - onda se može razgovarati o tome.

"Uvijek je razgovor bolji od nametanja. Ovdje istorija nije počela 1995. u Srebrenici, niti će se završiti kad Incko pokuša da nametne zakon. BiH i cijeli Balkan su mnogo kompleksniji od pokušaja da se vlastiti autoritet gradi tako što će se zavaditi narod, a tvoja funkcija je da ih miriš", rekao je Stevandić, dodajući da samo ono što se u BiH dogovori može biti, a ono što bilo ko drugi nametne će proći i neće imati kohezivnu ulogu.

I Nedeljko Glamočak, potpredsjednik SDS-a i poslanik ove stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je da Incko kao visoki predstavnik u BiH do sada nije pokazao snagu, niti je poboljšao funkcionalnost BiH.

"Nametanjem takvih zakona sigurno neće doprinijeti funkcionalnosti, već će samo napraviti dodatni razdor. Ukoliko ga i nametne, pitanje je koliko će biti primjenjiv jer u BiH pravna država djeluje na principu političkih stavova", rekao je Glamočak.

Podsjećanja radi, posljednja inicijativa kada je riječ o zakonu o negiranju genocida pokrenuta je u julu ove godine i to od strane "Majki Srebrenice", koje su od Incka zatražile da nametne takav zakon. Ranije inicijative koje su dolazile iz političkih partija, i ukoliko dođu na parlament BiH, uglavnom su padale zbog nedostatka entitetske većine. Uz to, na nivou BiH predlagane su i izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH koje bi omogućile procesuiranje negiranja genocida i ratnih zločina, međutim ni taj prijedlog nije usvojen. U Federaciji BiH postoji odredba kojom se brani negiranje genocida koje izaziva mržnju, podjele i netoleranciju, ali ova odredba nikad nije zaživjela u praksi.

"Nije dobro da se bilo šta nameće, niti da visoki predstavnik u BiH djeluje na taj način. Bilo bi najbolje kada bi se sve političke strane u BiH, prije svega ove na vlasti, dogovorile i opredijelile za evropski put o kome stalno pričamo. Stalno nametanje i vraćanje u prošlost nisu dobri za BiH", rekla je Mira Pekić, poslanik PDP-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH.

Odgovarajući na pitanje koliko je realno da Incko nametne jedan takav zakon, Pekićeva ističe da je teško davati procjene, ali da bilo kakvo nametanje nije dobro, posebno u BiH.