Reakcije na presudu suda u Strazburu: Dok jedni likuju, drugi sigurni da se neće desiti ništa

SARAJEVO - Nakon što je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu objavio presudu po apelaciji Slavena Kovačevića, savjetnika Željka Komšića, pojačane su reakcije političara, a kao što se moglo i očekivati, s jedne strane su oni koji traže da se presuda sprovede i da je srušen koncept konstitutivnih naroda, a s druge oni koji kažu da se to nikada neće desiti.

Iz Hrvatskog narodnog sabora (HNS) na čijem je čelu Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, rekli su da je Kovačević unitarista te da se Hrvatima neće nametati politički predstavnici.

"Podsjećamo domaću javnost i međunarodnu zajednicu da je podnositelj zahtjeva dugogodišnji unitaristički aktivist i savjetnik drugog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, uzurpatora pozicije hrvatskog člana Predsjednišva BiH. Kao što je uoči donošenje presude isti priznao, njemu i drugim političkim aktivistima nisu u interesu zaštita i promocija ljudskih prava, nego je njihov konačan cilj ukinuti konstitutivnost naroda i nametuniti unutaristički politički sistem", naveli su iz HNS-a ističuči da napadi na temeljna ustavna načela, uključujući ravnopravnost konstitutivnih naroda, pridonose nestabilnosti BiH i usporavaju njen evropski put.

Takođe, istakli su i da politički aktivizam unutarističkih političara iz BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, ne mogu dovesti u pitanje ravnopravnost Hrvata, Bošnjaka i Srba.

I Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH rekao je da presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu da cijela BiH bude jedna izborna jedinica neće moći da bude sprovedena jer je u potpunoj suprotnosti sa Ustavom BiH i Dejtonskim mirovnim sporazumom.

"Ukoliko pogledamo da je podnosilac, odnosno onaj koji je bio u tom procesu protiv BiH Slaven Kovačević-savjetnik takozvanog hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića i da se on u ovj tužbi izjasnio kao Bosanac i Hercegovac na jednom mjestu, a na drugom rekao da kao Srbin ne može da se kandiduje u FBiH, a znamo da je prije nekoliko godina bio poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo kao Hrvat, onda je potpuno jasno o kakvoj se ujdurmi, zavjeri, političkom puču i državnom udaru radi", rekao je Kovačević.

O presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu govorili su i poslanici i delegati DF-a, kao i sam Slaven Kovačević koji je, između ostalog rekao da je presudom osramoćen i OHR i da je ovo njegova pobjeda nad visokim predstavnikom.

On je rekao da je on "Bosanac i Hercegovac, a to nije isto što i etnička pripadnost" te da je dokazao da nema razumnog prava da se njegova mogućnost glasanja na izborima za Dom naroda i Predsjedništvo BiH sužava na bilo koji način.

"Srušen je koncept legitimnog političkog predstavljanja konstitutivnih naroda, kako piše u Ustavu. Jer, kako je to Sud utvrdio, ova zemlja treba da obezbjedi primarno građansko predstavljanje u institucijama vlasti. Etničko predstavljanje u institucijama vlasti direktan je udar na demokratiju, jer Vijeće Evrope garantuje pravo svih građana na individualnom nivou. Učinili smo da se suverentet vraća u ruke nas građana, svih građana, koliko god nas ima u BiH", rekao je Slaven Kovačević.