Reakcije o prelasku Obrena Petrovića na čelo dobojskog SNSD-a

DOBOJ - Osim Dobojlija koji su na društvenim mrežama komentarisali najavljeni prelazak doskorašnjeg lidera dobojskog SDS-a Obrena Petrovića na čelo ovdašnjeg SNSD-a, malo ko je od njegovih nekadašnjih stranačkih kolega htio javno da iznese svoj stav o ovom (ne)očekivanom transferu.

Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a, nije se javljao na naše pozive, kao ni Milenko Ivančević, član povjereništva u dobojskom odboru stranke, dok je Milovan Bjelica, potpredsjednik SDS-a, u kratkom telefonskom razgovoru podsjetio da je Petrovića iz partije isključio upravo Govedarica.

"Petrović hoće da nastavi svoj politički život, a s obzirom na to da nije našao zajedničku riječ s predsjednikom, odlučio je da to učini u drugoj stranci. To je njegovo pravo", kazao je za "Nezavisne" Bjelica.

Nama koji smo dobri poznavaoci situacije i odnosa u Doboju ovo nije ništo novo, kaže najglasniji kritičar Obrena Petrovića, odbornik SP-a Vedran Gligorić, koji nije iznenađen raspletom zbivanja.

"Svi vrlo dobro znamo da su Gostić i Petrović imali jako dobru saradnju, dugogodišnju, i da njima uopšte nije bila prepreka stranački dres. Znači, to što je jedan bio predsjednik SDS-a, drugi predsjednik SNSD-a u Doboju, njima nije bila nikada prepreka da oni sarađuju na svim mogućim poljima", rekao je Gligorić.

Govedarica je Petrovića izbrisao iz članstva stranke 7. novembra prošle godine, dan nakon što ga je u Gradskoj upravi posjetio lider SNSD-a i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Odmah nakon Petrovićevog isključenja u pojedinim medijima se pojavila informacija da je na ulaznim vratima SNSD-a, a na naše pitanje da to prokomentariše, on je tada diplomatski odgovorio pitanjem.

"Je li moguće da SNSD želi da ja budem njihov član ili predsjednik čak SNSD-a, a SDS koji stalno pobjeđuje ne želi", izjavio je tada Petrović, te je za sebe rekao da je "jedan mali političar koji se na nivou grada borio svim sredstvima za dobrobit građana".

Obren Petrović je 16 godina bio na čelu Doboja, prvo kao načelnik opštine, zatim i gradonačelnik, a sa te pozicije je kao kandidat SDS-a u oktobru izabran za poslanika u Predstavničkom domu bh. parlamenta.

Uroš Gostić, aktuelni lider dobojskog SNSD-a, ranije je potvrdio da bi Petrović u naredna dva mjeseca trebalo da preuzme tu stranku i da su njih dvojica o tome razgovarali još prije nekoliko mjeseci.