Reakcije zvaničnika u BiH na ubistvo Ivanovića

SARAJEVO - Ubistvo Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici su komentarisali i politički zvaničnici u BiH.

Željka Cvijanović: Vidjeti na koji način će se sankcionisati počinioci

Željka Cvijanović, premijerka Republike Srpske kazala je da je to strašno i nedopustivo, te da je očito da sad pažnja mora biti usmjerena na taj prostor.

„Treba da se vidi šta se tamo dešava, dakle zbog čega ove likvidacije postoje i na koji način će se sankcionisati počinioci“, kazala je novinarima Cvijanović.

Ona je uputila i telegram saučešća porodici, prijateljima i saradnicima povodom ubistva lidera Građanske inicijative „Sloboda, demokratija, pravda“ Olivera Ivanovića, izražavajući nadu da će počinioci biti brzo izvedeni pred lice pravde.

„Sa iskrenom žalošću i zaprepaštenjem primila sam vijest o tragičnoj pogibiji Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici. Osuđujem svaki vid nasilja i nadam se da će počinioci biti brzo izvedeni pred lice pravde“, poručila je Cvijanović u telegramu saučešća.

Ona je istakla da je tragična smrt Olivera Ivanovića nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu, ali i za sve one koji časno obavljaju svoj posao i služe svom narodu i zajednici.

„U ime Vlade Republike Srpske i svoje ime upućujem vam izraze najdubljeg saučešća“, navodi se u telegramu saučešća Cvijanovićeve.

Mladen Ivanić: Najozbiljniji atentat u posljednje vrijeme

Mladen Ivanić, član Predsjedništva BiH rekao je da je Ivanovića lično znao i da su godinama imali priliku da komuniciraju.

„Ja sam njega doživljavao kao čovjeka koji ima jedna stabilan, smiren, realan, pristup koji je bio vrlo demokratski u rješavanju problema Srba na Kosovu i Metohiji“, rekao je Ivanić, te dodao da je šokiran bio i problemima koje je Ivanović imao posljednjih godina.

„Nikada sa njim nisam mogao povezati optužbe za ubistva, posebno sam šokiran ovim što se desilo. To je strašno, to je možda i najozbiljniji politički atentat koji se u posljednje vrijeme desio bilo gdje na prostoru bivše Jugoslavije“, rekao je Ivanić, izrazivši nadu da će se otkriti počinilac, jer je to zabrinjavajuće.

Ističe da je evidentno da je Ivanović bio politička ličnost i da sa političkog stanovišta to može imati nesagledive posljedice.

„Nadam se da će se stvari na Kosovu i Metohiji smiriti i da neće ići ka daljnjoj eskalaciji“, rekao je Ivanić.

Nedeljko Čubrilović: Hladne glave reagovati na ovakve događaje

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske rekao je da je riječ o tužnoj i žalosnoj vijesti.

„Čini se da je to tempirano i organizovano. Danas u Briselu trebalo je da se sastanu predstavnici Prištine i Beograda da pregovaraju oko dalje saradnje. Ovaj dan je iskorišten i usmjeren da se taj razgovor ne nastavi i da se rješava nekim drugim sredstvima. Moramo ostati pribrani, ostati mirni u svoj toj tuzi i reagovati hladne glave na te događaje. Ne bih volio da se taj težak zločin pretvori kao povod za nešto drugo što je mnogo teže. Nadam se da će vlasti i Kosova i Srba na Kosovu i pogotovo države Srbije naći rješenje za ovu situaciju. Velika tuga i velika žalost“, rekao je Čubrilović.

Lider Građanske inicijative „Sloboda, demokratija, pravda“ Oliver Ivanović ubijen je jutros u Kosovskoj Mitrovici, kada je na njega pucao, za sada, nepoznati napadač.