Reforma javne uprave čeka 59 miliona KM donacija

SARAJEVO - Za sprovođenje Akcionog plana reforme javne uprave Bosne i Hercegovine do 2022. godine potrebno je nešto više od 60 miliona KM, s tim da se čak 59 miliona KM planira obezbijediti kroz donacije.

"Nemoguća je reforma javne uprave bez donacija i to je činjenica, a to je najbolje da se radi putem međunarodnih projekata. Činjenica je da je reforma neophodna i o njoj se priča već godinama unazad, ali neće biti moguća ukoliko nema volje i želje svih nivoa vlasti u BiH. Vjerujem da ta volja postoji, barem kada je Republika Srpska u pitanju, ali to je proces i to će trajati", rekao je Branko Zelenović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske.

On ističe da nema razloga da se ne ide u reformu, jer ona može donijeti samo dobro, kako građanima i korisnicima usluga javne uprave, tako i svim zaposlenim u javnoj upravi.

Prema Akcionom planu reforme javne uprave, najviše će koštati projekat "e-uprave", koji podrazumijeva servise koji omogućavaju jednošaltersko poslovanje i to, kako su naveli, "po principu sve na jednom mjestu i nema pogrešnih vrata".

Realizacija ovog projekta, prema računici Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave, košta 36,4 miliona KM, a kompletan taj projekat trebalo bi da bude sproveden kroz donacije.

Dobar dio Akcionog plana reforme javne uprave Bosne i Hercegovine posvećen je državnim službenicima, koji bi već početkom 2022. godine trebalo da imaju modernije pismeno testiranje, ali i osiguran mehanizam da do posla dođe najbolje rangirani kandidat, a da bi se to ostvarilo, jedan od načina biće ispravljanje testova na osnovu šifrovanih i anonimnih prijava.

"Paralelno s tim predviđeno je da se radi na uspostavljanju pravičnog i transparentnog sistema plata i naknada za rad na osnovu analitičke procjene i klasifikacije radnih mjesta kako bi se osigurala primjena principa 'ista plata za isti posao', kao i javna dostupnost relevantnih podataka o platama zaposlenih u javnoj upravi", navodi se u Akcionom planu za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine.

Ako je suditi prema ovom planu, značajan dio novca kojim bi trebalo da se reformiše javna uprava biće potrošen i na održavanje okruglih stolova, izradu dokumenata, planova i programa rada itd. Recimo, za promovisanje koncepta odgovornosti rukovodećeg kadra i odgovornosti u javnoj upravi, što podrazumijeva održavanje tri radionice ili okrugla stola, pripreme programa i obuku trenera u oblasti odgovornosti, biće potrebno 106.500 KM, a sve bi trebalo da obezbijede donatori.

Uz reformu javne uprave radiće se i na edukaciji pa je tako planirano da se u narednoj godini izradi brošura za parlamente koja objašnjava ulogu i značaj službi za reviziju javnog sektora, koja će, ukoliko se nađe donator, koštati 35.000 KM.

"Treba održati okrugle stolove i radionice za rukovodioce institucija o značaju i ulozi ombudsmana i kancelarije za reviziju u razvoju javnog sektora i značaju poštivanja njihovih preporuka", navodi se u Akcionom planu i dodaje da bi za četiri okrugla stola trebalo iz donacija obezbijediti 49.400 KM.

Kada je riječ o pružanju usluga javne uprave, akcionim planom, između ostalog, predviđa se i izrada analize najboljih praksi u regionu i svijetu vezano za najbolji model uspostave sistema za ispitivanje potreba korisnika, što će koštati 56.400 KM.