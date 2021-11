Region se uvezuje, a BiH neće u "Otvoreni Balkan"

BEOGRAD - Inicijativa "Otvoreni Balkan" u političkom smislu najbolji je put za prevazilaženje problema, rast privrede i trgovine, međutim Bosna i Hercegovina još je daleko od tog procesa u kojem trenutno najviše napreduju Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija.

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH rekao je da je u pristupu "Otvorenom Balkanu" Republika Srpska zaustavljena zato što "neka morbidna razmišljanja u Sarajevu" sprečavaju priključivanje to inicijativi.

"Lično sam se zalagao u Predsjedništvu za tu inicijativu i to je usvojeno da se BiH priključuje i onda je sve blokirano. Sjećam se sjednice Predsjedništva BiH kada smo rekli da pristupamo toj inicijativi i to je značilo da je do sada trebalo biti operativno provodivo, a mi smo daleko od toga jer političari u Sarajevu misle da je to srpska podvala. Kamo sreće da smo u toj inicijativi i nadam se da će jednog dana biti", rekao je Dodik.

Inače, u Beogradu je danas održan sastanaka Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, Edija Rame, premijera Albanije i Nikole Dimitrova, zamjenika predsjednika Vlade Sjeverne Makedonije na kojem je dogovoreno da se formira implementacioni savjet kako bi analizirao kako se stvari odvijaju sa ciljem da što prije dođe do protoka roba bez zaustavljanja, putovanja građana sa ličnim dokumentima i jedinstvenim radnim dozvolama.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su Prištini, Sarajevu i Podgorici vrata otvorena da se priključe inicijativi "Otvoreni Balkan", u kojoj su Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija.

"Ko želi, dobrodošao je, ko ne želi, ne mora", rekao je Vučić odgovarajući na novinarska pitanja nakon samita "Otvoreni Balkan". Prema njegovim riječima, za tri-četiri godine vidjeće se razlika u stopi rasta između članica ove inicijative i ostalih.

"`Otvoreni Balkan` pruža slobodu ljudima, velike šanse privrednicima, bržu razmenu usluga, digitalizaciju, transformaciju. Ne vidim zašto bi neko imao nešto protiv toga", naveo je Vučić.

Implementacioni savjet, koji će formirati Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija u okviru inicijative "Otvoreni Balkan", činiće predstavnici privrednih komora i resorni ministri tri države, a svake nedjelje će će izvještavati lidere ovih zemalja o tome šta je urađeno i šta mora još da se uradi, rekao je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.