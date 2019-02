Registracija firmi bez notara bila bi greška

BANJALUKA - Nacrtom zakona o privrednim društvima, koji je usvojen na posljednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, iz postupka osnivanja i registracije jednoličnih društava s ograničenom odgovornošću "izbačeni" su notari, što je suprotno EU direktivama i praksama u evropskim zemljama, a ukoliko to ostane na snazi, Republika Srpska bila bi izuzetak i u regionu.

Cilj izmjena ovih zakona je online registracija preduzeća, što je, kako ističu mnogi, pohvalno i neophodno. Međutim, trebalo bi voditi računa i o pravnoj sigurnosti i onemogućiti bilo kakve zloupotrebe.

"Još jednom ćemo razmotriti odredbe nacrta tog zakona, razgovarati s Notarskom komorom i u finalu doći do konačnog stava. Svakako mislim da je od nacrta do formulisanja prijedloga zakona neophodno razgovarati i upravo cijeneći evropske prakse doći do konačnog rješenja", rekao je za "Nezavisne" Anton Kasipović, ministar pravde Republike Srpske.

Inače, Nacrtom zakona o privrednim društvima precizirano je da se osnivački akt privrednog društva notarski obrađuje, osim kod jednočlanog društva s ograničenom odgovornošću (DOO). Međutim, kako kažu notari, u RS se upravo u više od 90 odsto slučajeva osnivaju upravo takva jednočlana DOO preduzeća, za koja, ukoliko zakon ostane kao u nacrtu, neće biti potrebno da se notarski obrađuju.

I sami privrednici kažu da ne bi bilo u redu da se osnivanje DOO odvija mimo nekoga ko će garantovati za validnost isprava neophodnih za proces registracije preduzeća.

"Privredna komora Republike Srpske zalaže se za što lakše i što jefitinije osnivanje preduzeća i moramo ići u pravcu digitalizacije. Međutim, moramo voditi računa i o pravnoj sigurnosti. S ozbirom na to da je zakon usvojen u nacrtu, kroz stručnu raspravu treba doći do najboljeg rješenja", rekao je za "Nezavisne" Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS.

U Notarskoj komori Republike Srpske kažu da je od uvođenja jedinstvenog informacionog sistema od 15. februara 2015. godine do februara ove godine samo u Okružnom sudu u Banjaluci osnovano 1.775 poslovnih subjekata, od čega je oko 1.500 DOO. Kako kažu, cijena notarske usluge u postupku osnivanja privrednih društava i ovjera potpisa na ispravama najniža je u regionu i iznosi 5,8 KM, dok je cijena sastavljanja odluke o osnivanju 112 KM.

"Sve notarske, a posebno notarski obrađene isprave, imaju svojstvo javne isprave, tako da svi organi vlasti, kao i sudovi, polaze od pretpostavke o tačnosti podataka u takvim ispravama i kao takve one imaju posebnu dokaznu snagu. U suprotnom, ako bi registracija jednočlanih DOO bila povjerena trećim licima, vratili bismo se na situaciju od prije 11 godina, kada smo imali nesređenu situaciju u oblasti osnivanja privrednih društava i bili bismo izuzetak u regionu i Evropi", rekla je Slada Ivelić, predsjednik Notarske komore RS, za "Nezavisne", dodajući da je digitalizacija proces koji se ne može i ne treba zaobići kod registracije poslovnih subjekata, ali da bi notari zbog pravne sigurnosti i javnog interesa trebalo da ostanu u tom poslu.