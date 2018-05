Registracija kombija samo za pravna lica?

BANJALUKA - Zbog ilegalnih prevoznika sa kombi vozilima od osam sjedišta legalni prevoznici svakodnevno gube putnike, te će s toga tražiti da takva vozila mogu registrovati samo pravna lica i da zakon prema ilegalcima bude rigorozniji.

Legalni prevoznici kažu da se takav kriminal može suzbiti boljom kontrolom.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika RS, kaže da se putnička kombi vozila sa osam mjesta mogu registrovati na fizičko lice, te da nije potrebno da vlasnik takvog vozila bude pravno lice.

"Postoji želja da radimo na tome kako bi se u zakon uvelo da fizička lica ne mogu registrovati kombi vozila od osam mjesta. Vrši se time zloupotreba takvih vozila u nelegalan prevoz, pa ćemo vidjeti da li će to proći kroz zakonsku osnovu", kaže Grbić.

Međutim, on ističe da je teško zabraniti nekome da registruje takvo vozilo na svoje ime i prezime, ali da inspektori i nadležni organi mogu više poraditi na problemu ilegalnog prevoza.

On kaže da je to najveći problem sa kojima se susreću i da konstantno pišu Ministarstvu saobraćaja i veza RS, jer im ilegalci uzimaju "cijenu", te sa institucijama pokušavaju da riješe taj problem.

"Mi smo zemlja apsurda, gdje se sa desetak maraka sa nekim inspektorom ili policijom taj problem rješava. Ne može legalan prevoz biti konkurent takvom prevozu i mi zbog toga gubimo svoje usluge. Svakodnevno na banjalučkom tranzitu kupe putnike i prevoze ih van zemlje. Boljim radom se to može spriječiti, a ilegalni prevoznici će se tim baviti dok god zakon ne bude rigorozniji", rekao je Grbić.

Dejan Mijić, direktor banjalučkog "Autoprevoza" i predsjednik Skupštine Udruženja saobraćaja i veza pri Privrednoj komori RS, kaže da je najveći problem sa kojim se legalni prevoznici susreću taj što fizička lica kombi vozilima sa osam mjesta ilegalno prevoze putnike.

"Ilegalni prevoznici ugrožavaju legalne, ugrožavaju živote putnicima, ne plaćaju državi ništa, kompletan prihod uzimaju sebi i to je čisti kriminal. Teško se to može spriječiti, osim boljim radom inspekcijske službe ili urediti zakonodavstvo i propise na osnovu iskustava sa terena gdje bi se oduzimala takva vozila, po ugledu na ostale zemlje na zapadu", rekao je Mijić za "Nezavisne".

On je dodao da se na Zapadu u takvim slučajevima oduzima kompletna imovina koja je stečena tom djelatnošću te se od tog trenutka završava prevoznička karijera za sva vremena.

On kaže da takvi ilegalni prevoznici voze najčešće za zemlje zapadne Evrope.

"Isključivo su to putnička vozila sa osam plus jednim sjedištem, gdje vozač dođe na granicu i kaže da mu je to sve rodbina, pa je veoma teško dokazati da tako nešto nije legalno", rekao je Mijić.

U Ministarstvu saobraćaja i veza RS kažu da dosad nisu zaprimili zvaničnu inicijativu ili prijedlog da fizička lica više ne mogu registrovati kombi vozila sa osam mjesta.

"Ministarstvo zajedno sa MUP-om RS, Privrednom komorom RS, Republičkom upravom za inspekcijske poslove i drugim uključenim subjektima radi na suzbijanju nelegalnog prevoza", kažu u ovom ministarstvu i dodaju da inspekcijski organi propisanim novčanim kaznama, te mjerama isključenja i oduzimanja vozila terete nelegalne prevoznike.