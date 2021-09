Republika Srpska i dalje gazduje svojim šumama, sve dok ne bude donesen Zakon od državnoj imovini, odlučio je Ustavni sud BiH.

Sudija Ustavnog suda BiH Mato Tadić rekao je da šumama u Srpskoj nastavlja upravljati onaj koji je to i do sada radio, prenosi RTRS.

Istakao je da odlukom Ustavnog suda to pitanje mora da riješi Parlamentarna skupština BiH.

Sud je zaključio da Republika Srpska kao entitet, nema ustavnu nadležnost za rješavanje pitanja državne imovine, dok to ne bude riješeno odgovarajućim zakonom na nivou BiH.

"Niko neće "fizički" prenijeti zemljište ni šume. Sa njim upravlja ko i sada gazduje. Ovo je složena situacija i moramo voditi računa o Sporazumu o sukcesiji. A tamo nema ni Federacije BiH, ni Republike Srpske. Nivo BiH je obavezan da riješi ko ima pravo na imovinu", istakao je Tadić na konferenciji za novinare sudija Ustavnog suda BiH.

On je naglasio da se u predmetima u onom dijelu gdje Ustavni sud BiH utvrdi da je došlo do povrede i da su neke odredbe neustavne, to nakon roka od šest mjeseci briše iz pravnog sistema.

Nije odgovorio na pitanje novinara da li je neko od sudija u ovom predmetu bio protiv, odnosno da li je izuzeo svoje mišljenje.

"Prema našim pravilima zabranjeno je iznositi ko je sudija izvjestilac i kako je ko glasao. To možete vidjeti nakon objavljivanja odluke na veb stranici i u Službenom glasniku. Ako ima izuzeto mišljenje ono se objavljuje zajedno sa odlukom i koji sudija je izuzeo. To je standard koji se koristi i kod drugih Ustavnih sudova u svijetu", naveo je Tadić.

RTRS saznaje da su dvojica srpskih sudija u Ustavnom sudu BiH glasali protiv ove odluke.

Obrazlažući odluku Ustavnog suda BiH kada je u pitanju ocjena ustavnosti Zakona o šumama Republike Srpske, potpredsjednik suda Mirsad Ćeman je rekao da su neustavnim ocijenjeni članovi zakona kojima se vlasništvo nad šumama na području Republike Srpske isključivo tretira vlasništvom Srpske.

"Ti članovi su ocijenjeni neustavnim sa obrazloženjem da na osnovu dosadašnje sudske prakse, odluka, Zakona o zabrani raspolaganja imovinom i Sporazumom o sukcesiji, svoju nadležnosti ima, prije svega BiH", rekao je Ćeman.

On je naveo da je ocijenjeno da Parlamentarna skupština BiH to pitanje treba da uredi zakonom.

"Onda zavisno od rješenja i kriterijuma koji budu utvrđeni tim zakonom, entiteti ili druge organizacione jedinice i fizička lica mogu imati pravo svojine i nad šumama kao javnim dobrom", rekao je Ćeman.

Ćeman kaže da je Ustavni sud BiH zaključio da Parlamentarna skupština BiH pozvana, ovlaštena i obavezna da donese zakon i odredi koji nivoi će imati i koliko vlasništva nad šumama.

Ustavni sud BiH utvrdio je da pojedine odredbe Zakona o šumama Srpske, nisu u skladu sa Ustavom BiH, i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo Republike Srpske.